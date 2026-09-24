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Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка

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Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 2
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 3
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 4
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 5
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 6
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 7
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 8
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 9
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Johnny Hodges
Альбом (сингл)
Blues A-Plenty
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 3
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 4
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 5
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 6
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 7
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 8
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 9
  • Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715598
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088612312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Johnny Hodges
Альбом (сингл)
Blues A-Plenty
Жанр
Swing
Трек-лист
I Didn't Know About You, Cool Your Motor, Gone With the Wind, Honey Hill, Blues-A-Plenty, Don't Take Your Love From Me, Saturday Afternoon Blues, Satin Doll, Reeling and Rocking
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Reissues
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Didn't Know About You, Cool Your Motor, Gone With the Wind, Honey Hill, Blues-A-Plenty, Don't Take Your Love From Me, Saturday Afternoon Blues, Satin Doll, Reeling and Rocking



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088612312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Johnny Hodges
Альбом (сингл)
Blues A-Plenty
Жанр
Swing
Трек-лист
I Didn't Know About You, Cool Your Motor, Gone With the Wind, Honey Hill, Blues-A-Plenty, Don't Take Your Love From Me, Saturday Afternoon Blues, Satin Doll, Reeling and Rocking
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve Reissues
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Didn't Know About You, Cool Your Motor, Gone With the Wind, Honey Hill, Blues-A-Plenty, Don't Take Your Love From Me, Saturday Afternoon Blues, Satin Doll, Reeling and Rocking


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Hodges - Blues A-Plenty (Analogue) (0753088612312) виниловая пластинка - купить по цене 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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