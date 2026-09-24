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Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка

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Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка - фото 4
Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Quiet Kenny
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка - фото 4
  • Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715593
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088822537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Quiet Kenny
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lotus blossom, My ideal, Blue friday, Alone together, Blue spring shuffle, I had the craziest dream, Old folks, Mack the knife
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка

Альбом 1959 года. Аналоговый мастеринг с оригинальных моно плёнок.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088822537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Quiet Kenny
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lotus blossom, My ideal, Blue friday, Alone together, Blue spring shuffle, I had the craziest dream, Old folks, Mack the knife
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом 1959 года. Аналоговый мастеринг с оригинальных моно плёнок.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Dorham - Quiet Kenny (Analogue) (0753088822537) виниловая пластинка - стоимость товара 6980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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