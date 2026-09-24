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The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка

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The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 1
The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 2
The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 3
The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 4
The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 5
The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 6
The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 7
The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 8
The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
WAITING FOR THE SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 1
  • The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 2
  • The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 3
  • The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 4
  • The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 5
  • The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 6
  • The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 7
  • The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 8
  • The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715592
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088402470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
WAITING FOR THE SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hello, I Love You, Love Street, Not To Touch The Earth, Summer's Almost Gone, Wintertime Love, The Unknown Soldier, Spanish Caravan, My Wild Love, We Could Be So Good Together, Yes, The River Knows, Five To One
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello, I Love You, Love Street, Not To Touch The Earth, Summer's Almost Gone, Wintertime Love, The Unknown Soldier, Spanish Caravan, My Wild Love, We Could Be So Good Together, Yes, The River Knows, Five To One



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088402470]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
WAITING FOR THE SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hello, I Love You, Love Street, Not To Touch The Earth, Summer's Almost Gone, Wintertime Love, The Unknown Soldier, Spanish Caravan, My Wild Love, We Could Be So Good Together, Yes, The River Knows, Five To One
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hello, I Love You, Love Street, Not To Touch The Earth, Summer's Almost Gone, Wintertime Love, The Unknown Soldier, Spanish Caravan, My Wild Love, We Could Be So Good Together, Yes, The River Knows, Five To One


Теги товара: Indie
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Отзывы


The Doors - Waiting For The Sun (Analogue) (0753088402470) виниловая пластинка - стоимость товара 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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