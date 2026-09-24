The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка
Прошло 50 лет с момента выхода легендарного студийного альбома The Doors "The Soft Parade". В честь этого особого юбилея в 2019 году будет выпущено 50-е юбилейное Deluxe-издание. "The Soft Parade" - четвертый альбом легенд рок-музыки. Первоначально он был выпущен в июле 1969 года и считается многими поклонниками аутсайдером благодаря роговым и струнным аранжировкам. Тем не менее он достиг шестого места в чартах США. Для переиздания треки были ремастированы давним звукорежиссером и микшером Doors Брюсом Ботником. Помимо стандартного CD, "The Soft Parade (50th Anniversary Deluxe Edition)" предлагается в виде расширенного комплекта, включающего три CD и LP. На компакт-дисках представлен ремастированный оригинальный студийный альбом и сингл "Who Scared You" в качестве бонус-трека. Кроме того, на дисках представлены сокращенные версии "Doors Only" с удаленными роговыми и струнными аранжировками: "Who Scared You", "Tell All The People", "Touch Me", "Wishful Sinful" и "Runnin' Blue". Последние три содержат новые гитарные партии Робби Кригера. Кроме того, в альбом вошли три песни со студийных репетиций с участием Рэя Манзарека (он же Screamin' Ray Daniels) на вокале, включая раннюю версию "Roadhouse Blues". В этих композициях звучат новые партии баса, записанные Робертом ДеЛео из Stone Temple Pilots. И наконец, что не менее важно, нас ожидает первый официальный релиз всего джема "Rock Is Dead". Пластинка весом 180 г содержит оригинальный альбом с примечаниями рок-журналиста Дэвида Фрика.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитThe Young Rascals - Groovin' (Analogue, Original Master Recordin...
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в Сплит0753088154577, Steppenwolf, Gold: Their Great Hits (Analogue) ви...
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитOst - Friday The 13Th Part Iii (Harry Manfredini) (Coloured) (08...
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитBad Company - Run With The Pack (Analogue) (0753088753879) винил...
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитRay Charles - The Genius Of Ray Charles (Analogue) (075308875667...
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитBad Company - Burnin' Sky (Analogue) (0753088755774) виниловая п...
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитForeigner - Head Games (Analogue) (0753088756870) виниловая плас...
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитBad Company - Desolation Angels (Analogue) (0753088755873) винил...
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитGenesis - Abacab (Analogue) (0753088754272) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитJohn Coltrane - Coltrane Jazz (Analogue) (0753088756276) винилов...
-
В наличииЦена 10 000 руб.2500 руб. в СплитJoan Baez - Diamonds And Rust In The Bullring (Analogue) (075308...
-
В наличииЦена 10 110 руб.2528 руб. в СплитKirsten Edkins - Shapes & Sound (Audiophile Edition) (0196852045...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Отзывы о товаре The Doors - The Soft Parade (Analogue) (0753088500572) виниловая пластинка