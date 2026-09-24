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The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка

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The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 1
The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 2
The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 3
The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 4
The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 5
The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 6
The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 7
The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
THE DOORS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 1
  • The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 2
  • The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 3
  • The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 4
  • The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 5
  • The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 6
  • The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 7
  • The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб. 
Начислим 286 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715590
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка
9 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088400773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
THE DOORS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Break On Through (To The Other Side), Soul Kitchen, The Crystal Ship, Twentieth Century Fox, Alabama Song (Whisky Bar), Light My Fire, Back Door Man, I Looked At You, End Of The Night, Take It As It Comes, The End
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Break On Through (To The Other Side), Soul Kitchen, The Crystal Ship, Twentieth Century Fox, Alabama Song (Whisky Bar), Light My Fire, Back Door Man, I Looked At You, End Of The Night, Take It As It Comes, The End



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088400773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
THE DOORS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Break On Through (To The Other Side), Soul Kitchen, The Crystal Ship, Twentieth Century Fox, Alabama Song (Whisky Bar), Light My Fire, Back Door Man, I Looked At You, End Of The Night, Take It As It Comes, The End
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Break On Through (To The Other Side), Soul Kitchen, The Crystal Ship, Twentieth Century Fox, Alabama Song (Whisky Bar), Light My Fire, Back Door Man, I Looked At You, End Of The Night, Take It As It Comes, The End


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Doors - The Doors (Analogue) (0753088400773) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9420 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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