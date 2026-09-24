John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
With The Red Garland Trio
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 715584
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088712333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
With The Red Garland Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
Traneing In, Slow Dance, Bass Blues, You Leave Me Breathless, Soft Lights And Sweet Music
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Traneing In, Slow Dance, Bass Blues, You Leave Me Breathless, Soft Lights And Sweet Music
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088712333]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
With The Red Garland Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
Traneing In, Slow Dance, Bass Blues, You Leave Me Breathless, Soft Lights And Sweet Music
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Traneing In, Slow Dance, Bass Blues, You Leave Me Breathless, Soft Lights And Sweet Music
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
John Coltrane - With The Red Garland Trio (Analogue) (0753088712333) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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