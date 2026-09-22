Gene Ammons - The Soulful Moods Of (Analogue) (0753088002830) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gene Ammons
Альбом (сингл)
The Soulful Moods Of
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715572
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088002830]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gene Ammons
Альбом (сингл)
The Soulful Moods Of
Жанр
Jazz
Трек-лист
Two Different Worlds, But Beautiful, Skylark, Three Little Words, On The Street Of Dreams, So Nice To Come Home To, Under A Blanket Of Blue, I'm Glad There's You
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gene Ammons - The Soulful Moods Of (Analogue) (0753088002830) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Two Different Worlds, But Beautiful, Skylark, Three Little Words, On The Street Of Dreams, So Nice To Come Home To, Under A Blanket Of Blue, I'm Glad There's You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088002830]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Gene Ammons
Альбом (сингл)
The Soulful Moods Of
Жанр
Jazz
Трек-лист
Two Different Worlds, But Beautiful, Skylark, Three Little Words, On The Street Of Dreams, So Nice To Come Home To, Under A Blanket Of Blue, I'm Glad There's You
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Two Different Worlds, But Beautiful, Skylark, Three Little Words, On The Street Of Dreams, So Nice To Come Home To, Under A Blanket Of Blue, I'm Glad There's You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Gene Ammons - The Soulful Moods Of (Analogue) (0753088002830) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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