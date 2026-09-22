Johnny Cash - American V: A Hundred Highways (0602517005099) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Johnny Cash - American V: A Hundred Highways (0602517005099) виниловая пластинка
Альбом американского певца и композитора-песенника - Джонни Кэша. Джонни Кэш ключевая фигура в музыке кантри, считается одним из самых влиятельных музыкантов XX века. Несмотря на то, что в первую очередь его признали иконой кантри, исполнение песен в таких жанрах как госпел, рок-н-ролл и рокабилли — не редкость. Благодаря своей музыке, стилю жизни на сцене и вне её заслужил авторитет среди большого круга любителей музыки, далеко за пределами жанра кантри. Сам себя позиционировал как исполнителя «христианского кантри». С Джонни Кэшем ассоциируется устойчивое словосочетание «Человек в чёрном» (англ. Mаn In Black), поскольку с 1960-х годов для него было характерно ношение тёмной одежды (причины этого он поясняет в тексте одноимённой песни «Man in Black» 1971 года).
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