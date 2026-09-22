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Johnny Cash - American V: A Hundred Highways (0602517005099) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johnny Cash - American V: A Hundred Highways (0602517005099) виниловая пластинка

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Johnny Cash - American V: A Hundred Highways (0602517005099) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Cash - American V: A Hundred Highways (0602517005099) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American V: A Hundred Highways
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Cash - American V: A Hundred Highways (0602517005099) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Cash - American V: A Hundred Highways (0602517005099) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715570
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Характеристики

Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602517005099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American V: A Hundred Highways
Жанр
Кантри
Трек-лист
HeMe, God's Gonna Cut You Down, Like The 309, If You Could Read My Mind, Further On Up The Road, The Evening Train, I Came To Believe, Love's Been Good To Me, A Legend In My Time, Rose Of My Heart, Four Strong Winds, I'm Free From The Chain Gang Now
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The American Recordings – V
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Cash - American V: A Hundred Highways (0602517005099) виниловая пластинка

Альбом американского певца и композитора-песенника - Джонни Кэша. Джонни Кэш ключевая фигура в музыке кантри, считается одним из самых влиятельных музыкантов XX века. Несмотря на то, что в первую очередь его признали иконой кантри, исполнение песен в таких жанрах как госпел, рок-н-ролл и рокабилли — не редкость. Благодаря своей музыке, стилю жизни на сцене и вне её заслужил авторитет среди большого круга любителей музыки, далеко за пределами жанра кантри. Сам себя позиционировал как исполнителя «христианского кантри». С Джонни Кэшем ассоциируется устойчивое словосочетание «Человек в чёрном» (англ. Mаn In Black), поскольку с 1960-х годов для него было характерно ношение тёмной одежды (причины этого он поясняет в тексте одноимённой песни «Man in Black» 1971 года).

Отзывы о товаре Johnny Cash - American V: A Hundred Highways (0602517005099) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
American Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
American Recordings
Barcode
[0602517005099]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2006
Исполнитель
Johnny Cash
Альбом (сингл)
American V: A Hundred Highways
Жанр
Кантри
Трек-лист
HeMe, God's Gonna Cut You Down, Like The 309, If You Could Read My Mind, Further On Up The Road, The Evening Train, I Came To Believe, Love's Been Good To Me, A Legend In My Time, Rose Of My Heart, Four Strong Winds, I'm Free From The Chain Gang Now
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The American Recordings – V
Страна производитель
США
Описание
Альбом американского певца и композитора-песенника - Джонни Кэша. Джонни Кэш ключевая фигура в музыке кантри, считается одним из самых влиятельных музыкантов XX века. Несмотря на то, что в первую очередь его признали иконой кантри, исполнение песен в таких жанрах как госпел, рок-н-ролл и рокабилли — не редкость. Благодаря своей музыке, стилю жизни на сцене и вне её заслужил авторитет среди большого круга любителей музыки, далеко за пределами жанра кантри. Сам себя позиционировал как исполнителя «христианского кантри». С Джонни Кэшем ассоциируется устойчивое словосочетание «Человек в чёрном» (англ. Mаn In Black), поскольку с 1960-х годов для него было характерно ношение тёмной одежды (причины этого он поясняет в тексте одноимённой песни «Man in Black» 1971 года).
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