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Bucky Pizzarelli - The Early Years (Analogue) (0762765869000) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bucky Pizzarelli - The Early Years (Analogue) (0762765869000) виниловая пластинка

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Bucky Pizzarelli - The Early Years (Analogue) (0762765869000) виниловая пластинка - фото 1
Bucky Pizzarelli - The Early Years (Analogue) (0762765869000) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bucky Pizzarelli
Альбом (сингл)
The Early Years
Жанр
Jazz
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bucky Pizzarelli - The Early Years (Analogue) (0762765869000) виниловая пластинка - фото 1
  • Bucky Pizzarelli - The Early Years (Analogue) (0762765869000) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715562
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bucky Pizzarelli - The Early Years (Analogue) (0762765869000) виниловая пластинка
11 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bucky Pizzarelli
Альбом (сингл)
The Early Years
Жанр
Jazz
Трек-лист
Green Guitar Blues, Tangerine, I Don't Know How To Love Him, Satin Doll, Medley: Cry Me A River - Girl Talk, What Are You Doing The Rest Of Your Life?, Medley: Breakfast at Tiffany's - Dreamsville, Goodbye, The Summer Knows (Theme from Summer of '42), Isfahan, My Ship, Cherokee, Invitation, Do Nothing 'Till You Hear From Me
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bucky Pizzarelli - The Early Years (Analogue) (0762765869000) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Green Guitar Blues, Tangerine, I Don't Know How To Love Him, Satin Doll, Medley: Cry Me A River - Girl Talk, What Are You Doing The Rest Of Your Life?, Medley: Breakfast at Tiffany's - Dreamsville, Goodbye, The Summer Knows (Theme from Summer of '42), Isfahan, My Ship, Cherokee, Invitation, Do Nothing 'Till You Hear From Me

Отзывы о товаре Bucky Pizzarelli - The Early Years (Analogue) (0762765869000) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bucky Pizzarelli
Альбом (сингл)
The Early Years
Жанр
Jazz
Трек-лист
Green Guitar Blues, Tangerine, I Don't Know How To Love Him, Satin Doll, Medley: Cry Me A River - Girl Talk, What Are You Doing The Rest Of Your Life?, Medley: Breakfast at Tiffany's - Dreamsville, Goodbye, The Summer Knows (Theme from Summer of '42), Isfahan, My Ship, Cherokee, Invitation, Do Nothing 'Till You Hear From Me
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Green Guitar Blues, Tangerine, I Don't Know How To Love Him, Satin Doll, Medley: Cry Me A River - Girl Talk, What Are You Doing The Rest Of Your Life?, Medley: Breakfast at Tiffany's - Dreamsville, Goodbye, The Summer Knows (Theme from Summer of '42), Isfahan, My Ship, Cherokee, Invitation, Do Nothing 'Till You Hear From Me
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Bucky Pizzarelli - The Early Years (Analogue) (0762765869000) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 11740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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