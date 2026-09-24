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The L.A. Network - Dave Brubeck Redux (Analogue) (0762765868959) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The L.A. Network - Dave Brubeck Redux (Analogue) (0762765868959) виниловая пластинка

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The L.A. Network - Dave Brubeck Redux (Analogue) (0762765868959) виниловая пластинка - фото 1
The L.A. Network - Dave Brubeck Redux (Analogue) (0762765868959) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The L.A. Network
Альбом (сингл)
Dave Brubeck Redux
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The L.A. Network - Dave Brubeck Redux (Analogue) (0762765868959) виниловая пластинка - фото 1
  • The L.A. Network - Dave Brubeck Redux (Analogue) (0762765868959) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 740 руб. 
Начислим 350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715561
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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The L.A. Network - Dave Brubeck Redux (Analogue) (0762765868959) виниловая пластинка
11 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765868959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The L.A. Network
Альбом (сингл)
Dave Brubeck Redux
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Duke, Blue Rondo a la Turk, It's A Raggy Waltz, Take 5, In Your Own Sweet Way, Strange Meadowlark, Blue Shadows in the Street, I Loves You Porgy/My Man's Gone Now, Fascinating Rhythm/I Got Rhythm
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The L.A. Network - Dave Brubeck Redux (Analogue) (0762765868959) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Duke, Blue Rondo a la Turk, It's A Raggy Waltz, Take 5, In Your Own Sweet Way, Strange Meadowlark, Blue Shadows in the Street, I Loves You Porgy/My Man's Gone Now, Fascinating Rhythm/I Got Rhythm

Отзывы о товаре The L.A. Network - Dave Brubeck Redux (Analogue) (0762765868959) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765868959]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
The L.A. Network
Альбом (сингл)
Dave Brubeck Redux
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Duke, Blue Rondo a la Turk, It's A Raggy Waltz, Take 5, In Your Own Sweet Way, Strange Meadowlark, Blue Shadows in the Street, I Loves You Porgy/My Man's Gone Now, Fascinating Rhythm/I Got Rhythm
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Duke, Blue Rondo a la Turk, It's A Raggy Waltz, Take 5, In Your Own Sweet Way, Strange Meadowlark, Blue Shadows in the Street, I Loves You Porgy/My Man's Gone Now, Fascinating Rhythm/I Got Rhythm
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The L.A. Network - Dave Brubeck Redux (Analogue) (0762765868959) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 11740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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