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OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка

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OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 1
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 2
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 3
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 4
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 5
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 6
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 7
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 8
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 9
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 10
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 11
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Beetlejuice Beetlejuice
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715553
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Загружаем...
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Загружаем...
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OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork
Barcode
[0850053152924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Beetlejuice Beetlejuice
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bee Gees–Tragedy, Alfie Davis & Sylvia Young Theatre School Choir–Day-O, Tess Parks–Somedays, Scott Weiland–Where's The Man, Richard Marx–Right Here Waiting, Sigur R?s–Svefn-g-englar, Richard Harris–MacArthur Park, Pino Donaggio–Main Title From Carrie, Danny Elfman–Main Title Theme, Danny Elfman–End Titles
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bee Gees–Tragedy, Alfie Davis & Sylvia Young Theatre School Choir–Day-O, Tess Parks–Somedays, Scott Weiland–Where's The Man, Richard Marx–Right Here Waiting, Sigur R?s–Svefn-g-englar, Richard Harris–MacArthur Park, Pino Donaggio–Main Title From Carrie, Danny Elfman–Main Title Theme, Danny Elfman–End Titles

Отзывы о товаре OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork
Barcode
[0850053152924]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Beetlejuice Beetlejuice
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Bee Gees–Tragedy, Alfie Davis & Sylvia Young Theatre School Choir–Day-O, Tess Parks–Somedays, Scott Weiland–Where's The Man, Richard Marx–Right Here Waiting, Sigur R?s–Svefn-g-englar, Richard Harris–MacArthur Park, Pino Donaggio–Main Title From Carrie, Danny Elfman–Main Title Theme, Danny Elfman–End Titles
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bee Gees–Tragedy, Alfie Davis & Sylvia Young Theatre School Choir–Day-O, Tess Parks–Somedays, Scott Weiland–Where's The Man, Richard Marx–Right Here Waiting, Sigur R?s–Svefn-g-englar, Richard Harris–MacArthur Park, Pino Donaggio–Main Title From Carrie, Danny Elfman–Main Title Theme, Danny Elfman–End Titles
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Отзывы


OST - Beetlejuice Beetlejuice (Various Artists) (coloured) (0850053152924) виниловая пластинка - стоимость товара 6400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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