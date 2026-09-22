Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка
Rainbow Kitten Surprise — альтернативная рок-инди-группа, в состав которой входят Эла Мело (вокалистка), Даррик «Боззи» Келлер (гитара, бэк-вокал), Итан Гудпастер (электрогитара), Джесс Хейни (ударные) и Чарли Холт (бас-гитара). Группа образовалась в городе Бун, штат Северная Каролина (Роббинсвилль, штат Северная Каролина, — родной город Итана Гудпастера и Джесс Хейни). Rainbow Kitten Surprise, сокращённо «RKS», известна своими гармониями, инструментальной партией и текстами песен. На их звучание повлияли такие исполнители, как Modest Mouse, Kings of Leon, Frank Ocean и Schoolboy Q. RKS — их второй альбом, первоначально выпущенный в апреле 2015 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитРок-Острова - Лучшее (4657792368946) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Продано не всЁ (4657819840783) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитАнимация - Распутье (4657819840790) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитИгорь Саруханов - Лучшее (4657819846594) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитВалерия - The Best (4657819846204) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в Сплит7Pasa - Солнечное Сплетение (Plerec019) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитI.F.K - Жизнь Радикала (Blue Vinyl) (Клю092B) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPhil Collins - Hello, I Must Be Going! (0081227952099) виниловая...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитPet Shop Boys - Bilingual (2018 Remastered) (0190295823689) вини...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в Сплит8719262024885, Annihilator, Alice In Hell (coloured) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитCooper, Alice, Trash (8719262003637) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Brain Salad Surgery (4099964118551) вини...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Rainbow Kitten Surprise - Rainbow Kitten Surprise (0075678658389) виниловая пластинка