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Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка

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Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 1
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 2
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 3
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 4
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 5
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 6
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 7
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 8
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 9
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 10
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 11
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 12
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 13
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 14
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 15
Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Barbara Barbara We Face A Shining Future
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 1
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 2
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 3
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 4
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 5
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 6
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 7
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 8
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 9
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 10
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 11
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 12
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 13
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 14
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 15
  • Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715541
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0044003442573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Barbara Barbara We Face A Shining Future
Жанр
House
Трек-лист
I Exhale, If Rah, Low Burn, Santiago Cuatro, Motorhome, Ova Nova, Nylon Strung
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка

Тяжелая черная двойная виниловая пластинка, нарезанная на половинной скорости и тщательно проверенная для обеспечения высочайшего качества звука. Девятый альбом Underworld Barbara, Barbara, We Face A Shining Future был первоначально выпущен в 2016 году. В него вошли треки « I Exhale », « If Rah », « Nylon Strung » и « Ova Nova ». Двойной разворот с классическим дизайном оригинального издания, но с дополнительными деталями на корешке для демонстрации вашей коллекции

Отзывы о товаре Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0044003442573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Underworld
Альбом (сингл)
Barbara Barbara We Face A Shining Future
Жанр
House
Трек-лист
I Exhale, If Rah, Low Burn, Santiago Cuatro, Motorhome, Ova Nova, Nylon Strung
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Тяжелая черная двойная виниловая пластинка, нарезанная на половинной скорости и тщательно проверенная для обеспечения высочайшего качества звука. Девятый альбом Underworld Barbara, Barbara, We Face A Shining Future был первоначально выпущен в 2016 году. В него вошли треки « I Exhale », « If Rah », « Nylon Strung » и « Ova Nova ». Двойной разворот с классическим дизайном оригинального издания, но с дополнительными деталями на корешке для демонстрации вашей коллекции
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Underworld - Barbara Barbara We Face A Shining Future (0044003442573) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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