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OST - Edward Scissorhands (Danny Elfman) (coloured) (0602475821625) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Edward Scissorhands (Danny Elfman) (coloured) (0602475821625) виниловая пластинка

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OST - Edward Scissorhands (Danny Elfman) (coloured) (0602475821625) виниловая пластинка - фото 1
OST - Edward Scissorhands (Danny Elfman) (coloured) (0602475821625) виниловая пластинка - фото 2
OST - Edward Scissorhands (Danny Elfman) (coloured) (0602475821625) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Edward Scissorhands
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Edward Scissorhands (Danny Elfman) (coloured) (0602475821625) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Edward Scissorhands (Danny Elfman) (coloured) (0602475821625) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Edward Scissorhands (Danny Elfman) (coloured) (0602475821625) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715525
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Загружаем...
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OST - Edward Scissorhands (Danny Elfman) (coloured) (0602475821625) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475821625]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Edward Scissorhands
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Danny Elfman–Introduction (Titles), Danny Elfman–Storytime, Danny Elfman–Castle On The Hill, Danny Elfman–Beautiful New World / Home Sweet Home, Danny Elfman–The Cookie Factory, Danny Elfman–Ballet De Suburbia (Suite), Danny Elfman–Ice Dance, Danny Elfman–Etiquette Lesson, Danny Elfman–Edwardo The Barber, Danny Elfman–Esmeralda, Danny Elfman–Death!, Danny Elfman–The Tide Turns (Suite), Danny Elfman–The Final Confrontation, Danny Elfman–Farewell...., Danny Elfman–The Grand Finale, Danny Elfman–Th
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
1921 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Edward Scissorhands (Danny Elfman) (coloured) (0602475821625) виниловая пластинка

«Эдвард Руки-ножницы» — американский романтический фильм в жанре тёмного фэнтези 1990 года режиссёра Тима Бёртона с Джонни Деппом в главной роли. Саундтрек — четвёртая совместная работа режиссёра Тима Бёртона и композитора Дэнни Эльфмана над полнометражным фильмом. Помимо музыки Эльфмана, в фильме также звучат три песни Тома Джонса: «It's Not Unusual», «Delilah» и «With These Hands». Фильм рассказывает историю искусственного человека по имени Эдвард, незаконченного создания с ножницами вместо рук. Эдварда забирает к себе семья из пригорода, и он влюбляется в их дочь-подростка Ким. Этот оригинальный саундтрек к фильму написан и спродюсирован Дэнни Эльфманом.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Edward Scissorhands (Danny Elfman) (coloured) (0602475821625) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602475821625]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Edward Scissorhands
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Danny Elfman–Introduction (Titles), Danny Elfman–Storytime, Danny Elfman–Castle On The Hill, Danny Elfman–Beautiful New World / Home Sweet Home, Danny Elfman–The Cookie Factory, Danny Elfman–Ballet De Suburbia (Suite), Danny Elfman–Ice Dance, Danny Elfman–Etiquette Lesson, Danny Elfman–Edwardo The Barber, Danny Elfman–Esmeralda, Danny Elfman–Death!, Danny Elfman–The Tide Turns (Suite), Danny Elfman–The Final Confrontation, Danny Elfman–Farewell...., Danny Elfman–The Grand Finale, Danny Elfman–Th
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
1921 Series
Страна производитель
США
Описание
«Эдвард Руки-ножницы» — американский романтический фильм в жанре тёмного фэнтези 1990 года режиссёра Тима Бёртона с Джонни Деппом в главной роли. Саундтрек — четвёртая совместная работа режиссёра Тима Бёртона и композитора Дэнни Эльфмана над полнометражным фильмом. Помимо музыки Эльфмана, в фильме также звучат три песни Тома Джонса: «It's Not Unusual», «Delilah» и «With These Hands». Фильм рассказывает историю искусственного человека по имени Эдвард, незаконченного создания с ножницами вместо рук. Эдварда забирает к себе семья из пригорода, и он влюбляется в их дочь-подростка Ким. Этот оригинальный саундтрек к фильму написан и спродюсирован Дэнни Эльфманом.


Теги товара: Кинематограф
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Отзывы


OST - Edward Scissorhands (Danny Elfman) (coloured) (0602475821625) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5240 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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