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Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка

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Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 1
Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 2
Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 3
Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 4
Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 5
Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 6
Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Queen Latifah
Альбом (сингл)
All Hail The Queen
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 5
  • Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 6
  • Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715514
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998102213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Queen Latifah
Альбом (сингл)
All Hail The Queen
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Dance For Me, Mama Gave Birth To The Soul Children, Come Into My House, Latifah's Law, Wrath Of My Madness, The Pros, Ladies First, A King And Queen Creation, Queen Of Royal Badness, 4: AM, Princess Of The Posse, Inside Out
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка

Tommy Boy переиздаёт эксклюзивный лимитированный тираж альбома Куин Латифы «All Hail the Queen» 13 августа 2021 года в рамках празднования 40-летия Tommy Boy. Хотя Куин Латифа сегодня больше известна как актриса, ведущая и телеведущая, именно Куин Латифа-МС впервые появилась на сцене в Ньюарке с дебютным альбомом «All Hail the Queen» в 1989 году. Альбом, возглавляемый синглами «Wrath of My Madness» и «Ladies First» с участием Мони Лав, достиг 6-го и 124-го мест в чартах Billboard Top Hip Hop/R&B Albums и Billboard 200. «All Hail the Queen» мгновенно стала классикой и вывела Куин Латифу в мейнстрим, где она остаётся и по сей день. Альбом «All Hail the Queen», выбранный The Source одним из 100 лучших рэп-альбомов, а также вошедший в список Роберта Димери «1001 альбом, который вы должны услышать, прежде чем умрете», по-прежнему остается обязательным для коллекционеров пластинок и поклонников хип-хопа по всему миру.

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Характеристики
Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998102213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1989
Исполнитель
Queen Latifah
Альбом (сингл)
All Hail The Queen
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Dance For Me, Mama Gave Birth To The Soul Children, Come Into My House, Latifah's Law, Wrath Of My Madness, The Pros, Ladies First, A King And Queen Creation, Queen Of Royal Badness, 4: AM, Princess Of The Posse, Inside Out
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Tommy Boy переиздаёт эксклюзивный лимитированный тираж альбома Куин Латифы «All Hail the Queen» 13 августа 2021 года в рамках празднования 40-летия Tommy Boy. Хотя Куин Латифа сегодня больше известна как актриса, ведущая и телеведущая, именно Куин Латифа-МС впервые появилась на сцене в Ньюарке с дебютным альбомом «All Hail the Queen» в 1989 году. Альбом, возглавляемый синглами «Wrath of My Madness» и «Ladies First» с участием Мони Лав, достиг 6-го и 124-го мест в чартах Billboard Top Hip Hop/R&B Albums и Billboard 200. «All Hail the Queen» мгновенно стала классикой и вывела Куин Латифу в мейнстрим, где она остаётся и по сей день. Альбом «All Hail the Queen», выбранный The Source одним из 100 лучших рэп-альбомов, а также вошедший в список Роберта Димери «1001 альбом, который вы должны услышать, прежде чем умрете», по-прежнему остается обязательным для коллекционеров пластинок и поклонников хип-хопа по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queen Latifah - All Hail The Queen (0016998102213) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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