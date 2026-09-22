Описание товара Noreaga - N.O.R.E. (coloured) (0016998517116) виниловая пластинка

Выросший в Квинсе, Нью-Йорк, рэпер, актёр и телеведущий Нореага (NORE) провёл большую часть последних трёх десятилетий, возглавляя чарты, покоряя сердца и привлекая внимание всего мира. Хотя сейчас он известен как ведущий одного из самых популярных подкастов в мире «Drink Champs», именно его ранняя работа в качестве энергичного и непримиримого MC помогла этому талантливому артисту оказаться в центре внимания. Начав свою карьеру с дуэта Capone-N-Noreaga вместе с другим рэпером из Квинса, Capone, NORE стремительно развивался с момента своего первого появления в чартах в 1997 году. Вскоре после выхода их невероятно успешного дебютного альбома «The War Report» Capone снова оказался в тюрьме, и NORE продолжил сольную карьеру, добившись дальнейшего успеха с его первым одноимённым альбомом «NORE». Выпущенный в 1998 году, альбом стремительно взлетел в чартах, достигнув третьего места в Billboard 200 и получив платиновый статус по версии RIAA. В записи альбома «NORE», записанного при участии таких известных нью-йоркских MC, как Nas, Kool G Rap, Big Pun и Busta Rhymes, а также с участием перспективных продюсеров The Neptunes и Swizz Beatz, критики высоко оценили современный, футуристический звук, что ещё больше укрепило позиции N.ORE в качестве одного из самых успешных и запоминающихся артистов хип-хопа. Благодаря оглушительному успеху таких синглов, как «Superthug», «NORE» и легендарного трека «Banned from TV», дебютный альбом NORE продолжает пользоваться успехом по всему миру и, без сомнения, является бесспорной классикой среди хип-хоп-музыки. В рамках празднования своего 40-летия Tommy Boy переиздаёт этот революционный альбом лимитированным тиражом на цветном виниле, который, несомненно, станет настоящим маст-хэвом для коллекционеров пластинок по всему миру.