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Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка

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Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка - фото 1
Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка - фото 2
Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка - фото 3
Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка - фото 4
Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jonzun Crew
Альбом (сингл)
Lost In Space
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка - фото 1
  • Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка - фото 2
  • Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка - фото 3
  • Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка - фото 4
  • Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715510
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998100110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jonzun Crew
Альбом (сингл)
Lost In Space
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
We Are The Jonzun Crew, Space Is The Place, Electro Boogie Encounter, Ground Control, Space Cowboy, Pack Jam (Remix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка

Дебютный альбом the Jonzun Crew. Он был выпущен Tommy Boy Records и стал первым полноформатным релизом лейбла. Он был записан в Бостоне на Boston International Recorders с некоторыми дополнительными записями, сделанными на Unique Recording в Нью-Йорке.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998100110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jonzun Crew
Альбом (сингл)
Lost In Space
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
We Are The Jonzun Crew, Space Is The Place, Electro Boogie Encounter, Ground Control, Space Cowboy, Pack Jam (Remix)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом the Jonzun Crew. Он был выпущен Tommy Boy Records и стал первым полноформатным релизом лейбла. Он был записан в Бостоне на Boston International Recorders с некоторыми дополнительными записями, сделанными на Unique Recording в Нью-Йорке.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jonzun Crew - Lost In Space (coloured) (0016998100110) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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