Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Information Society
Альбом (сингл)
Peace And Love, Inc.
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
В наличии
Код товара: 715509
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Характеристики
Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998518717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Information Society
Альбом (сингл)
Peace And Love, Inc.
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Peace & Love, Inc., Going, Going, Gone, To The City, Made To Be Broken, Still Here, 1,000,000 Watts Of Love, Where Would I Be Without IBM, To Be Free, If It's Real, Crybaby, Where The I Divides, Strength, Going, Going, Gone (Saber Vocal Mix), Going, Going, Gone (Mindwarp Mix), Peace & Love, Inc. (Passion Mix), Peace & Love, Inc. (Disco Mosh Pit Mix)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка
Издание к 30-летию. Альбом Peace and Love, Inc. был первоначально выпущен 26 октября 1992 года. Трек «300bps N, 8, 1 (Terminal Mode Or Ascii Download)» на самом деле представляет собой текстовый файл, закодированный в виде модемных тонов. Расшифровав его, можно обнаружить рассказ Курта Харланда о странном, но, предположительно, реальном событии, произошедшем во время выступления группы в городе Куритиба, Бразилия. Заглавный трек, занявший 10-е место в танцевальном чарте, критикует корпоративную культуру и слепой конформизм, но группа позиционирует себя как группу, продающую мир, любовь и истину.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998518717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Information Society
Альбом (сингл)
Peace And Love, Inc.
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Peace & Love, Inc., Going, Going, Gone, To The City, Made To Be Broken, Still Here, 1,000,000 Watts Of Love, Where Would I Be Without IBM, To Be Free, If It's Real, Crybaby, Where The I Divides, Strength, Going, Going, Gone (Saber Vocal Mix), Going, Going, Gone (Mindwarp Mix), Peace & Love, Inc. (Passion Mix), Peace & Love, Inc. (Disco Mosh Pit Mix)
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Издание к 30-летию. Альбом Peace and Love, Inc. был первоначально выпущен 26 октября 1992 года. Трек «300bps N, 8, 1 (Terminal Mode Or Ascii Download)» на самом деле представляет собой текстовый файл, закодированный в виде модемных тонов. Расшифровав его, можно обнаружить рассказ Курта Харланда о странном, но, предположительно, реальном событии, произошедшем во время выступления группы в городе Куритиба, Бразилия. Заглавный трек, занявший 10-е место в танцевальном чарте, критикует корпоративную культуру и слепой конформизм, но группа позиционирует себя как группу, продающую мир, любовь и истину.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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