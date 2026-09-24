Top.Mail.Ru
Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка - фото 1
Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка - фото 2
Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Information Society
Альбом (сингл)
Peace And Love, Inc.
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка - фото 1
  • Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка - фото 2
  • Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715509
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998518717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Information Society
Альбом (сингл)
Peace And Love, Inc.
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Peace & Love, Inc., Going, Going, Gone, To The City, Made To Be Broken, Still Here, 1,000,000 Watts Of Love, Where Would I Be Without IBM, To Be Free, If It's Real, Crybaby, Where The I Divides, Strength, Going, Going, Gone (Saber Vocal Mix), Going, Going, Gone (Mindwarp Mix), Peace & Love, Inc. (Passion Mix), Peace & Love, Inc. (Disco Mosh Pit Mix)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка

Издание к 30-летию. Альбом Peace and Love, Inc. был первоначально выпущен 26 октября 1992 года. Трек «300bps N, 8, 1 (Terminal Mode Or Ascii Download)» на самом деле представляет собой текстовый файл, закодированный в виде модемных тонов. Расшифровав его, можно обнаружить рассказ Курта Харланда о странном, но, предположительно, реальном событии, произошедшем во время выступления группы в городе Куритиба, Бразилия. Заглавный трек, занявший 10-е место в танцевальном чарте, критикует корпоративную культуру и слепой конформизм, но группа позиционирует себя как группу, продающую мир, любовь и истину.

Отзывы о товаре Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998518717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Information Society
Альбом (сингл)
Peace And Love, Inc.
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Peace & Love, Inc., Going, Going, Gone, To The City, Made To Be Broken, Still Here, 1,000,000 Watts Of Love, Where Would I Be Without IBM, To Be Free, If It's Real, Crybaby, Where The I Divides, Strength, Going, Going, Gone (Saber Vocal Mix), Going, Going, Gone (Mindwarp Mix), Peace & Love, Inc. (Passion Mix), Peace & Love, Inc. (Disco Mosh Pit Mix)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Издание к 30-летию. Альбом Peace and Love, Inc. был первоначально выпущен 26 октября 1992 года. Трек «300bps N, 8, 1 (Terminal Mode Or Ascii Download)» на самом деле представляет собой текстовый файл, закодированный в виде модемных тонов. Расшифровав его, можно обнаружить рассказ Курта Харланда о странном, но, предположительно, реальном событии, произошедшем во время выступления группы в городе Куритиба, Бразилия. Заглавный трек, занявший 10-е место в танцевальном чарте, критикует корпоративную культуру и слепой конформизм, но группа позиционирует себя как группу, продающую мир, любовь и истину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Information Society - Peace And Love, Inc. (coloured) (0016998518717) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...