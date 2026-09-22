Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка
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Описание товара Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка
Основанная в 1999 году известными хип-хоп-продюсерами Дэном The Automator (Gorillaz, Dr. Octagon, Deltron 3030) и Принсом Полом (Stetsasonic, de la Soul, Gravediggaz), группа Handsome Boy Modeling School – это концептуальный проект, который мгновенно привлёк всеобщее внимание и привнёс совершенно новую динамику в мир хип-хопа. Скрываясь за звёздным составом мирового класса, группа создала проект, пародирующий тщеславных, потребительских, материалистичных и эгоцентричных представителей высшего общества. Выход их дебютного альбома «So. How’s Your Girl?» в 1999 году задал тон и познакомил мир с Handsome Boy Modeling School, но именно последующий альбом 2004 года «White People» помог проекту закрепиться в качестве переломного момента в хип-хоп-сообществе. За кулисами альбома «White People», записанного Дэном Автоматором и Принсом Полом, стоит отметить внушительный список участников, включая, помимо прочего, Де Ла Соула, Джека Джонсона, Лорда Финесса, Майка Шоноды, Фаррелла Уильямса, El-P и RZA. Джон Мерфи из MusicOMH назвал его «самым инновационным, оригинальным и приятным хип-хоп-альбомом со времен Speakerboxxx/The Love Below группы Outkast». «White People», несомненно, стал несколько недооценённой жемчужиной своей эпохи. Заняв 168-е место в Billboard 200, 79-е место в Top R&B/Hip-Hop Albums и 4-е место в чартах Top Heatseekers, этот релиз с годами становился всё популярнее, поскольку его открывают для себя всё больше и больше хип-хоп-музыкантов, ищущих что-то новое.
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