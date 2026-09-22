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Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка

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Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 1
Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 2
Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 3
Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 4
Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 5
Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 6
Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 7
Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 8
Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 9
Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 10
Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 11
Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 12
Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Handsome Boy Modeling School
Альбом (сингл)
White People
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 1
  • Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 2
  • Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 3
  • Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 4
  • Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 5
  • Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 6
  • Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 7
  • Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 8
  • Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 9
  • Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 10
  • Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 11
  • Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 12
  • Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715506
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Характеристики

Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998517413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Handsome Boy Modeling School
Альбом (сингл)
White People
Жанр
Jazz
Трек-лист
Intro, If It Wasn't For You, Are You Down With It, The World's Gone Mad, Breakdown, It's Like That, Complete, I've Been Thinking, Dating Games, Rock And Roll (Could Never Hip Hop Like This) Part 2, Knockers, The Hours, Class System, And Then, A Day In The Life, Good Hygiene, Greatest Mistake, Dating Game Part 2
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка

Основанная в 1999 году известными хип-хоп-продюсерами Дэном The Automator (Gorillaz, Dr. Octagon, Deltron 3030) и Принсом Полом (Stetsasonic, de la Soul, Gravediggaz), группа Handsome Boy Modeling School – это концептуальный проект, который мгновенно привлёк всеобщее внимание и привнёс совершенно новую динамику в мир хип-хопа. Скрываясь за звёздным составом мирового класса, группа создала проект, пародирующий тщеславных, потребительских, материалистичных и эгоцентричных представителей высшего общества. Выход их дебютного альбома «So. How’s Your Girl?» в 1999 году задал тон и познакомил мир с Handsome Boy Modeling School, но именно последующий альбом 2004 года «White People» помог проекту закрепиться в качестве переломного момента в хип-хоп-сообществе. За кулисами альбома «White People», записанного Дэном Автоматором и Принсом Полом, стоит отметить внушительный список участников, включая, помимо прочего, Де Ла Соула, Джека Джонсона, Лорда Финесса, Майка Шоноды, Фаррелла Уильямса, El-P и RZA. Джон Мерфи из MusicOMH назвал его «самым инновационным, оригинальным и приятным хип-хоп-альбомом со времен Speakerboxxx/The Love Below группы Outkast». «White People», несомненно, стал несколько недооценённой жемчужиной своей эпохи. Заняв 168-е место в Billboard 200, 79-е место в Top R&B/Hip-Hop Albums и 4-е место в чартах Top Heatseekers, этот релиз с годами становился всё популярнее, поскольку его открывают для себя всё больше и больше хип-хоп-музыкантов, ищущих что-то новое.

Отзывы о товаре Handsome Boy Modeling School - White People (coloured) (0016998517413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998517413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Handsome Boy Modeling School
Альбом (сингл)
White People
Жанр
Jazz
Трек-лист
Intro, If It Wasn't For You, Are You Down With It, The World's Gone Mad, Breakdown, It's Like That, Complete, I've Been Thinking, Dating Games, Rock And Roll (Could Never Hip Hop Like This) Part 2, Knockers, The Hours, Class System, And Then, A Day In The Life, Good Hygiene, Greatest Mistake, Dating Game Part 2
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Основанная в 1999 году известными хип-хоп-продюсерами Дэном The Automator (Gorillaz, Dr. Octagon, Deltron 3030) и Принсом Полом (Stetsasonic, de la Soul, Gravediggaz), группа Handsome Boy Modeling School – это концептуальный проект, который мгновенно привлёк всеобщее внимание и привнёс совершенно новую динамику в мир хип-хопа. Скрываясь за звёздным составом мирового класса, группа создала проект, пародирующий тщеславных, потребительских, материалистичных и эгоцентричных представителей высшего общества. Выход их дебютного альбома «So. How’s Your Girl?» в 1999 году задал тон и познакомил мир с Handsome Boy Modeling School, но именно последующий альбом 2004 года «White People» помог проекту закрепиться в качестве переломного момента в хип-хоп-сообществе. За кулисами альбома «White People», записанного Дэном Автоматором и Принсом Полом, стоит отметить внушительный список участников, включая, помимо прочего, Де Ла Соула, Джека Джонсона, Лорда Финесса, Майка Шоноды, Фаррелла Уильямса, El-P и RZA. Джон Мерфи из MusicOMH назвал его «самым инновационным, оригинальным и приятным хип-хоп-альбомом со времен Speakerboxxx/The Love Below группы Outkast». «White People», несомненно, стал несколько недооценённой жемчужиной своей эпохи. Заняв 168-е место в Billboard 200, 79-е место в Top R&B/Hip-Hop Albums и 4-е место в чартах Top Heatseekers, этот релиз с годами становился всё популярнее, поскольку его открывают для себя всё больше и больше хип-хоп-музыкантов, ищущих что-то новое.
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