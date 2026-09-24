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Club Nouveau - Life, Love & Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Club Nouveau - Life, Love & Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка

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Club Nouveau - Life, Love &amp; Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка - фото 1
Club Nouveau - Life, Love &amp; Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка - фото 2
Club Nouveau - Life, Love &amp; Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка - фото 3
Club Nouveau - Life, Love &amp; Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка - фото 4
Club Nouveau - Life, Love &amp; Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Club Nouveau
Альбом (сингл)
Life, Love & Pain
Жанр
Swing
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Club Nouveau - Life, Love &amp; Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка - фото 1
  • Club Nouveau - Life, Love &amp; Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка - фото 2
  • Club Nouveau - Life, Love &amp; Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка - фото 3
  • Club Nouveau - Life, Love &amp; Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка - фото 4
  • Club Nouveau - Life, Love &amp; Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715503
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Club Nouveau - Life, Love & Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998517819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Club Nouveau
Альбом (сингл)
Life, Love & Pain
Жанр
Swing
Трек-лист
Jealousy, Why You Treat Me So Bad, Lean On Me, Promises Promises, Situation #9, Heavy On My Mind, Let Me Go, Lean On Me (Pump It Up) Reprise
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Club Nouveau - Life, Love & Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка

«Life, Love & Pain», дебютный альбом группы Club Nouveau из Сакраменто, вышел 2 декабря 1986 года. В альбом вошли песни «Jealousy», «Situation #9», «Why You Treat Me So Bad» и кавер-версия песни Билла Уизерса «Lean on Me». Последние два трека достигли второго места в R&B-чартах.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Club Nouveau - Life, Love & Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998517819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Club Nouveau
Альбом (сингл)
Life, Love & Pain
Жанр
Swing
Трек-лист
Jealousy, Why You Treat Me So Bad, Lean On Me, Promises Promises, Situation #9, Heavy On My Mind, Let Me Go, Lean On Me (Pump It Up) Reprise
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Life, Love & Pain», дебютный альбом группы Club Nouveau из Сакраменто, вышел 2 декабря 1986 года. В альбом вошли песни «Jealousy», «Situation #9», «Why You Treat Me So Bad» и кавер-версия песни Билла Уизерса «Lean on Me». Последние два трека достигли второго места в R&B-чартах.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Club Nouveau - Life, Love & Pain (coloured) (0016998517819) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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