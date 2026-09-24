Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chocolate Watch Band - The Inner Mystique (0090771530714) виниловая пластинка
«The Inner Mystique», гипнотический второй альбом группы Chocolate Watch Band, продолжает ровно то, с чего вас бросил его священный предшественник: поиск идеальной пары на местном мероприятии Love-In. Когда непревзойденный вокалист Watch Band Дэйв Агилар хватает вас за лацканы и заявляет: «Я не все остальные», у вас нет выбора, кроме как поверить ему. Он не такой. А когда сессионный вокалист Дон Беннетт расхваливает достоинства «Medication», кто усомнится в его искренности? Особенно когда он разжигает огонь до точки кипения, где лекарства могут быть уже не столь важны. Но настоящее потрясение — это бодрящий кавер на песню Бобби Ди «It's All Over Now, Baby Blue» от Watch Band. В типичном для CWB интерпретационном блаженстве никто и никогда не исполнял эту священную песню лучше. Ни Боб Дилан, ни Ван Моррисон. Никто. Группа из Сан-Хосе, Калифорния, чья репутация за десятилетия стремительно росла, Chocolate Watch Band теперь почитается как одно из семи чудес света гаражного рока. Классический состав, зажигательный вокал Дэйва Агилара и бас-гитары Марка Лумиса и Шона Толби, мощный бас Билла Флореса и безупречные барабаны Гэри Андриясевича – первые два альбома The Watch Band – это всё. Stones прокладывают себе путь к космической значимости, разбавляя это щепоткой психоделических трюков, которые заставят вас согнуться от восторга.
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