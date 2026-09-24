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Father John Misty - Greatish Hits: I Followed My Dreams And My Dreams Said To Crawl (coloured) (0098787166002) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Father John Misty - Greatish Hits: I Followed My Dreams And My Dreams Said To Crawl (coloured) (0098787166002) виниловая пластинка

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Father John Misty - Greatish Hits: I Followed My Dreams And My Dreams Said To Crawl (coloured) (0098787166002) виниловая пластинка - фото 1
Father John Misty - Greatish Hits: I Followed My Dreams And My Dreams Said To Crawl (coloured) (0098787166002) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Father John Misty
Альбом (сингл)
Greatish Hits: I Followed My Dreams And My Dreams Said To Crawl
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Father John Misty - Greatish Hits: I Followed My Dreams And My Dreams Said To Crawl (coloured) (0098787166002) виниловая пластинка - фото 1
  • Father John Misty - Greatish Hits: I Followed My Dreams And My Dreams Said To Crawl (coloured) (0098787166002) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715497
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Father John Misty - Greatish Hits: I Followed My Dreams And My Dreams Said To Crawl (coloured) (0098787166002) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787166002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Father John Misty
Альбом (сингл)
Greatish Hits: I Followed My Dreams And My Dreams Said To Crawl
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Nancy From Now On, Disappointing Diamonds Are The Rarest of Them All, Chateau Lobby #4 (in C for Two Virgins), Goodbye Mr. Blue, When You're Smiling And Astride Me, Mr. Tillman, Things It Would Have Been Heto Know Before the Revolution, Please Don’t Die, I'm Writing a Novel, Real Love Baby, Buddy’s Rendezvous, Total Entertainment Forever, Hollywood Forever Cemetery Sings, Holy Shit, Pure Comedy, I Love You, Honeybear, I Guess Time Just Makes Fools of Us All
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Father John Misty - Greatish Hits: I Followed My Dreams And My Dreams Said To Crawl (coloured) (0098787166002) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nancy From Now On, Disappointing Diamonds Are The Rarest of Them All, Chateau Lobby #4 (in C for Two Virgins), Goodbye Mr. Blue, When You're Smiling And Astride Me, Mr. Tillman, Things It Would Have Been Heto Know Before the Revolution, Please Don’t Die, I'm Writing a Novel, Real Love Baby, Buddy’s Rendezvous, Total Entertainment Forever, Hollywood Forever Cemetery Sings, Holy Shit, Pure Comedy, I Love You, Honeybear, I Guess Time Just Makes Fools of Us All

Отзывы о товаре Father John Misty - Greatish Hits: I Followed My Dreams And My Dreams Said To Crawl (coloured) (0098787166002) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787166002]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Father John Misty
Альбом (сингл)
Greatish Hits: I Followed My Dreams And My Dreams Said To Crawl
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Nancy From Now On, Disappointing Diamonds Are The Rarest of Them All, Chateau Lobby #4 (in C for Two Virgins), Goodbye Mr. Blue, When You're Smiling And Astride Me, Mr. Tillman, Things It Would Have Been Heto Know Before the Revolution, Please Don’t Die, I'm Writing a Novel, Real Love Baby, Buddy’s Rendezvous, Total Entertainment Forever, Hollywood Forever Cemetery Sings, Holy Shit, Pure Comedy, I Love You, Honeybear, I Guess Time Just Makes Fools of Us All
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nancy From Now On, Disappointing Diamonds Are The Rarest of Them All, Chateau Lobby #4 (in C for Two Virgins), Goodbye Mr. Blue, When You're Smiling And Astride Me, Mr. Tillman, Things It Would Have Been Heto Know Before the Revolution, Please Don’t Die, I'm Writing a Novel, Real Love Baby, Buddy’s Rendezvous, Total Entertainment Forever, Hollywood Forever Cemetery Sings, Holy Shit, Pure Comedy, I Love You, Honeybear, I Guess Time Just Makes Fools of Us All
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Доставка
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Father John Misty - Greatish Hits: I Followed My Dreams And My Dreams Said To Crawl (coloured) (0098787166002) виниловая пластинка – стоимость товара 5940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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