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Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка - фото 1
Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка - фото 2
Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка - фото 3
Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка - фото 4
Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка - фото 5
Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
25-й кадр
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка - фото 1
  • Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка - фото 2
  • Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка - фото 3
  • Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка - фото 4
  • Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка - фото 5
  • Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715487
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Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275070090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
25-й кадр
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Линия Жизни, Звезда рок-н-ролла, Всего хорошего, Мое сердце, SOS!, Феллини, Остаемся зимовать, Рики-тики-тави, Тебе это снится, Совсем другой, Пластмассовая жизнь, Пой мне еще, Ленинград-Amsterdam, Fine
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка

Переиздание шестого студийного альбома российской рок-группы Сплин «25-й кадр», выпущенного в 2001 году. Лимитированное издание на цветном виниле. «25-й кадр» — шестой номерной альбом группы «Сплин». В альбом вошли 14 треков, многие из которых попали в активную радио-ротацию. Песня «Моё сердце» стала одной из самых популярных песен России 2001 года.



Теги товара: Сплин, Limited Edition

Отзывы о товаре Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Альма М.

Достоинства:


Комментарий:
Нравится и Сплин,и сама пластинка и ее дизайн.Пришла отлично упакованой.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка пришла хорошо упакованная. Альбом прекрасный, отличный подарок любителям группы
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, звук хороший, пластинка тяжёлая, не кривая. Конверт плотный!



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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275070090]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
25-й кадр
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Линия Жизни, Звезда рок-н-ролла, Всего хорошего, Мое сердце, SOS!, Феллини, Остаемся зимовать, Рики-тики-тави, Тебе это снится, Совсем другой, Пластмассовая жизнь, Пой мне еще, Ленинград-Amsterdam, Fine
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Переиздание шестого студийного альбома российской рок-группы Сплин «25-й кадр», выпущенного в 2001 году. Лимитированное издание на цветном виниле. «25-й кадр» — шестой номерной альбом группы «Сплин». В альбом вошли 14 треков, многие из которых попали в активную радио-ротацию. Песня «Моё сердце» стала одной из самых популярных песен России 2001 года.


Теги товара: Сплин, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Альма М.

Достоинства:


Комментарий:
Нравится и Сплин,и сама пластинка и ее дизайн.Пришла отлично упакованой.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка пришла хорошо упакованная. Альбом прекрасный, отличный подарок любителям группы
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Всё супер, звук хороший, пластинка тяжёлая, не кривая. Конверт плотный!


Сплин - 25-й кадр (colored) (4660275070090) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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