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OST (Game) - Destiny 2 (Various Artists) (0198029029611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST (Game) - Destiny 2 (Various Artists) (0198029029611) виниловая пластинка

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OST (Game) - Destiny 2 (Various Artists) (0198029029611) виниловая пластинка - фото 1
OST (Game) - Destiny 2 (Various Artists) (0198029029611) виниловая пластинка - фото 2
OST (Game) - Destiny 2 (Various Artists) (0198029029611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Destiny 2
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - Destiny 2 (Various Artists) (0198029029611) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Game) - Destiny 2 (Various Artists) (0198029029611) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (Game) - Destiny 2 (Various Artists) (0198029029611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715480
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Характеристики

Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0198029029611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Destiny 2
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Inner Light, Last Rite, Rise, Edz, Towerfall, Lost Light, Forge Ahead, Battle Stations, Utopia Fallen, Lost Sector, Journey, View From Orbit, Red Legion, New Dawn, What We Fight For, Leviathan, The Wilds, Holliday, The Farm, Be Brave
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - Destiny 2 (Various Artists) (0198029029611) виниловая пластинка

В 2017 году Bungie выпустила Destiny 2, запустив новое поколение Стражей в захватывающее научно-фантастическое приключение, наполненное опасностью, героизмом и надеждой на будущее. Теперь впервые музыка этой легендарной игры доступна на виниле. Включающая оригинальную музыку из вступительной кампании игры Destiny 2, «The Red War», коллекция «Destiny 2 Original Soundtrack Volume 1» содержит 20 оригинальных композиций на двойном виниле. Гейтфолд содержит иллюстрации, изображающие три класса Стражей среди руин Красной битвы. Вы также получите коллекционную карточку с изображением антагониста Красной битвы Доминуса Гоула и командира Завалы из Авангарда Стражей, а также код для эксклюзивной внутриигровой эмблемы Destiny 2 «Drop the Needle».

Отзывы о товаре OST (Game) - Destiny 2 (Various Artists) (0198029029611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0198029029611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Destiny 2
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Inner Light, Last Rite, Rise, Edz, Towerfall, Lost Light, Forge Ahead, Battle Stations, Utopia Fallen, Lost Sector, Journey, View From Orbit, Red Legion, New Dawn, What We Fight For, Leviathan, The Wilds, Holliday, The Farm, Be Brave
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В 2017 году Bungie выпустила Destiny 2, запустив новое поколение Стражей в захватывающее научно-фантастическое приключение, наполненное опасностью, героизмом и надеждой на будущее. Теперь впервые музыка этой легендарной игры доступна на виниле. Включающая оригинальную музыку из вступительной кампании игры Destiny 2, «The Red War», коллекция «Destiny 2 Original Soundtrack Volume 1» содержит 20 оригинальных композиций на двойном виниле. Гейтфолд содержит иллюстрации, изображающие три класса Стражей среди руин Красной битвы. Вы также получите коллекционную карточку с изображением антагониста Красной битвы Доминуса Гоула и командира Завалы из Авангарда Стражей, а также код для эксклюзивной внутриигровой эмблемы Destiny 2 «Drop the Needle».
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