Cage The Elephant - Cage The Elephant (0886974965817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
Cage The Elephant
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715475
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Характеристики
Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0886974965817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
Cage The Elephant
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In One Ear, James Brown, Ain't No Rest For The Wicked, Tiny Little Robots, Lotus, Back Against The Wall, Drones In The Valley, Judas, Back Stabbin' Betty, Soil To The Sun, Free Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Cage The Elephant - Cage The Elephant (0886974965817) виниловая пластинка
Cage the Elephant — дебютный студийный альбом американской рок-группы Cage the Elephant, спродюсированный Джеем Джойсом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony Music Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music Entertainment
Barcode
[0886974965817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Cage The Elephant
Альбом (сингл)
Cage The Elephant
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In One Ear, James Brown, Ain't No Rest For The Wicked, Tiny Little Robots, Lotus, Back Against The Wall, Drones In The Valley, Judas, Back Stabbin' Betty, Soil To The Sun, Free Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Cage the Elephant — дебютный студийный альбом американской рок-группы Cage the Elephant, спродюсированный Джеем Джойсом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Cage The Elephant - Cage The Elephant (0886974965817) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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