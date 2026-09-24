Kronos Quartet - Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger (0093074024010) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
В наличии
Код товара: 715472
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Характеристики
Бренд
Smithsonian Folkways Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smithsonian Folkways Recordings
Barcode
[0093074024010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Which Side Are You On?, The President Sang Amazing Grace, Raghupati Raghav Raja Ram, Waist Deep in the Big Muddy, Jarama Valley (Live In Barcelona), Garbage, Storyteller, Mbube (Wimoweh/The Lion Sleeps Tonight), If I Had A Hammer, Where Have All The Flowers Gone?, Step By Step, Anda Jaleo (Live In Barcelona), Kisses Sweeter Than Wine, Turn, Turn, Turn, We Shall Overcome
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kronos Quartet - Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger (0093074024010) виниловая пластинка
Квартет «Кронос» сочетает в себе уникальное художественное видение и смелое стремление к постоянному развитию классического струнного квартета, предлагая новые идеи. С тысячами концертов по всему миру и многочисленными релизами группа стала одной из самых влиятельных в этом жанре. Альбом «Long Time Passing» — это дань уважения музыке, политической философии и общественному вкладу американского фолк-певца и активиста Пита Сигера. В аранжировках, созданных при участии многочисленных гостей, отражены дух, вдохновляющие идеи и бесстрашие, пронизывающие всё творчество Пита Сигера на протяжении всей его жизни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Smithsonian Folkways Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Smithsonian Folkways Recordings
Barcode
[0093074024010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kronos Quartet
Альбом (сингл)
Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Which Side Are You On?, The President Sang Amazing Grace, Raghupati Raghav Raja Ram, Waist Deep in the Big Muddy, Jarama Valley (Live In Barcelona), Garbage, Storyteller, Mbube (Wimoweh/The Lion Sleeps Tonight), If I Had A Hammer, Where Have All The Flowers Gone?, Step By Step, Anda Jaleo (Live In Barcelona), Kisses Sweeter Than Wine, Turn, Turn, Turn, We Shall Overcome
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Квартет «Кронос» сочетает в себе уникальное художественное видение и смелое стремление к постоянному развитию классического струнного квартета, предлагая новые идеи. С тысячами концертов по всему миру и многочисленными релизами группа стала одной из самых влиятельных в этом жанре. Альбом «Long Time Passing» — это дань уважения музыке, политической философии и общественному вкладу американского фолк-певца и активиста Пита Сигера. В аранжировках, созданных при участии многочисленных гостей, отражены дух, вдохновляющие идеи и бесстрашие, пронизывающие всё творчество Пита Сигера на протяжении всей его жизни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kronos Quartet - Long Time Passing: Kronos Quartet And Friends Celebrate Pete Seeger (0093074024010) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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