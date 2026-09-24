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OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка

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OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка - фото 1
OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alzati Spia
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715468
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saifam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saifam
Barcode
[8032484367920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alzati Spia
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
MARCHE EN LA (Original Main Titles), ESPION L?VE-TOI (Interlude), BUGLE POUR ANNA (La Rencontre), MARCHE EN LA, M?LODIE POUR ANNA, T?L?PHONE SANS R?PONSE, ESPION L?VE-TOI, MARCHE EN LA, SECRET NOCTURNE, ESPION L?VE-TOI (#2), M?LODIE POUR ANNA (Film Version), ESPION L?VE-TOI (#3), MARCHE EN LA (#2), M?LODIE POUR ANNA (Short Version), ENL?VEMENT ET HOMICIDE, ESPION L?VE-TOI (Final)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка

Оригинальный саундтрек «Alzati Spia» композитора Эннио Морриконе

Отзывы о товаре OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Saifam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Saifam
Barcode
[8032484367920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Alzati Spia
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
MARCHE EN LA (Original Main Titles), ESPION L?VE-TOI (Interlude), BUGLE POUR ANNA (La Rencontre), MARCHE EN LA, M?LODIE POUR ANNA, T?L?PHONE SANS R?PONSE, ESPION L?VE-TOI, MARCHE EN LA, SECRET NOCTURNE, ESPION L?VE-TOI (#2), M?LODIE POUR ANNA (Film Version), ESPION L?VE-TOI (#3), MARCHE EN LA (#2), M?LODIE POUR ANNA (Short Version), ENL?VEMENT ET HOMICIDE, ESPION L?VE-TOI (Final)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Оригинальный саундтрек «Alzati Spia» композитора Эннио Морриконе
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Alzati Spia (Ennio Morricone) (coloured) (8032484367920) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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