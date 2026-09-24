Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
С крыш наших домов
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715467
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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563174159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
С крыш наших домов
Жанр
панк
Трек-лист
Дома Молчат, Крыши, Люди Надоели, Машина Работает, Необычный Человек, Прятки, Технология, Тишина, Я Не Коммунист
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Дома Молчат, Крыши, Люди Надоели, Машина Работает, Необычный Человек, Прятки, Технология, Тишина, Я Не Коммунист
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563174159]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Молчат дома
Альбом (сингл)
С крыш наших домов
Жанр
панк
Трек-лист
Дома Молчат, Крыши, Люди Надоели, Машина Работает, Необычный Человек, Прятки, Технология, Тишина, Я Не Коммунист
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Дома Молчат, Крыши, Люди Надоели, Машина Работает, Необычный Человек, Прятки, Технология, Тишина, Я Не Коммунист
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Молчат дома - С крыш наших домов (coloured) (0843563174159) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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