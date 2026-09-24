Atmosphere - You Can't Imagine How Much Fun We're Having (0826257006943) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
You Can't Imagine How Much Fun We're Having
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 715457
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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257006943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
You Can't Imagine How Much Fun We're Having
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Arrival, Panic Attack, Watch Out, Musical Chairs, Say Hey There, Hockey Hair, Bam, Pour Me Another, Smart Went Crazy, Angelface, That Night, Get Fly, Little Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Atmosphere - You Can't Imagine How Much Fun We're Having (0826257006943) виниловая пластинка
После нескольких лет перерыва в переиздании пятый студийный альбом группы Atmosphere «You Can't Imagine How Much Fun We're Having» возвращается на виниле. После прорывного успеха четвёртого альбома « Seven's Travels » группа вернулась в 2005 году, показав впечатляющий рост и изобретательность в своих новых композициях. Вдохновляясь целым рядом неожиданных источников, включая Тома Уэйтса, Марка Ланегана, Шона Филлипса, Spoon, The Mars Volta, alopecia, Public Enemy, Boogie Down Productions, The Beauty Pill, инфицированные зубы мудрости, Крейга Финна, TV On The Radio, Australia и I-94 East, альбом раздвинул границы, не выходя за рамки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257006943]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
You Can't Imagine How Much Fun We're Having
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Arrival, Panic Attack, Watch Out, Musical Chairs, Say Hey There, Hockey Hair, Bam, Pour Me Another, Smart Went Crazy, Angelface, That Night, Get Fly, Little Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
После нескольких лет перерыва в переиздании пятый студийный альбом группы Atmosphere «You Can't Imagine How Much Fun We're Having» возвращается на виниле. После прорывного успеха четвёртого альбома « Seven's Travels » группа вернулась в 2005 году, показав впечатляющий рост и изобретательность в своих новых композициях. Вдохновляясь целым рядом неожиданных источников, включая Тома Уэйтса, Марка Ланегана, Шона Филлипса, Spoon, The Mars Volta, alopecia, Public Enemy, Boogie Down Productions, The Beauty Pill, инфицированные зубы мудрости, Крейга Финна, TV On The Radio, Australia и I-94 East, альбом раздвинул границы, не выходя за рамки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Atmosphere - You Can't Imagine How Much Fun We're Having (0826257006943) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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