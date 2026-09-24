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Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка

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Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 1
Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 2
Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 3
Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 4
Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 5
Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 6
Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 7
Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 8
Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
So Many Other Realities Exist Simultaneously
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 1
  • Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 2
  • Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 3
  • Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 4
  • Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 5
  • Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 6
  • Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 7
  • Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 8
  • Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715454
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257035110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
So Many Other Realities Exist Simultaneously
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Okay, Eventide, Sterling, Dotted Lines, In My Head, Crop Circles, Portrait, It Happened Last Morning, Thanxiety, B10 September's Fools Day, C11 Talk Talk, C12 Watercolors, C13 Holding My Breath, C14 Still Life, C15 After Tears, D16 Positive Space, D17 Bigger Pictures, D18 Truth & Nail, D19 Sculpting With Fire, D20 Alright (Okay Reprise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка

Новый альбом хип-хоп-дуэта Atmosphere, So Many Other Realities Exist Simultaneously, открывается более мягким подходом ветерана-рэпера Слага и опытного продюсера Анта. Отходя от резких вступлений предыдущих работ, заглавный трек «Okay» звучит сосредоточенно на утешении и ободрении слушателя, как будто навеянный отцовством и неявным долгом. С Слагом, читающим рэп под одну из самых ярких работ Ant, песня закладывает основу для альбомного упражнения по неуклюжему сознанию, не создавая прецедента для того, как они намерены им управлять. Тем не менее, как бы мягко ни начинался альбом, в нем безошибочно угадывается чувство тревоги с самого начала, которое продолжает развиваться на протяжении всего проекта, по мере того как Слаг и Ант вплетают слушателя в нечеткие темы бессонницы и горя. От едва заметной паники в сердце таких песен, как «Dotted Lines», до откровенной тревоги в таких, как «In My Head», напряжение то ослабевает, то нарастает, но как только наворачиваются слёзы, оно, кажется, снова находит выход в таких песнях, как «Still Life», чья оптимистичная тональность смягчает напряжённость альбома. Между тем, ритмы на «So Many Other Realities» — одни из самых изобретательных в карьере Ant. Игривая перкуссия в «In My Head» служит приятным противовесом бурлящему тексту, а барабанные партии в «Holding My Breath» и «Bigger Pictures» позволяют Слагу играть своим флоу, чтобы подчеркнуть тревожность, определяющую альбом. Если предыдущие записи последнего в карьере проекта Atmosphere были сосредоточены на самых важных аспектах жизни — семье, братстве, предназначении, — то «So Many Other Realities» — это почти пугающее проявление паранойи, наложенное на общее недомогание измученного пандемией общества, охваченного гражданскими беспорядками. Напряжение. этих песен ощутимо, но само присутствие альбома — свидетельство надежды, которая должна лежать в основе даже самых напряжённых песен. Сколько бы раз ни опускался занавес, музыка продолжается.

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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257035110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Atmosphere
Альбом (сингл)
So Many Other Realities Exist Simultaneously
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Okay, Eventide, Sterling, Dotted Lines, In My Head, Crop Circles, Portrait, It Happened Last Morning, Thanxiety, B10 September's Fools Day, C11 Talk Talk, C12 Watercolors, C13 Holding My Breath, C14 Still Life, C15 After Tears, D16 Positive Space, D17 Bigger Pictures, D18 Truth & Nail, D19 Sculpting With Fire, D20 Alright (Okay Reprise)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом хип-хоп-дуэта Atmosphere, So Many Other Realities Exist Simultaneously, открывается более мягким подходом ветерана-рэпера Слага и опытного продюсера Анта. Отходя от резких вступлений предыдущих работ, заглавный трек «Okay» звучит сосредоточенно на утешении и ободрении слушателя, как будто навеянный отцовством и неявным долгом. С Слагом, читающим рэп под одну из самых ярких работ Ant, песня закладывает основу для альбомного упражнения по неуклюжему сознанию, не создавая прецедента для того, как они намерены им управлять. Тем не менее, как бы мягко ни начинался альбом, в нем безошибочно угадывается чувство тревоги с самого начала, которое продолжает развиваться на протяжении всего проекта, по мере того как Слаг и Ант вплетают слушателя в нечеткие темы бессонницы и горя. От едва заметной паники в сердце таких песен, как «Dotted Lines», до откровенной тревоги в таких, как «In My Head», напряжение то ослабевает, то нарастает, но как только наворачиваются слёзы, оно, кажется, снова находит выход в таких песнях, как «Still Life», чья оптимистичная тональность смягчает напряжённость альбома. Между тем, ритмы на «So Many Other Realities» — одни из самых изобретательных в карьере Ant. Игривая перкуссия в «In My Head» служит приятным противовесом бурлящему тексту, а барабанные партии в «Holding My Breath» и «Bigger Pictures» позволяют Слагу играть своим флоу, чтобы подчеркнуть тревожность, определяющую альбом. Если предыдущие записи последнего в карьере проекта Atmosphere были сосредоточены на самых важных аспектах жизни — семье, братстве, предназначении, — то «So Many Other Realities» — это почти пугающее проявление паранойи, наложенное на общее недомогание измученного пандемией общества, охваченного гражданскими беспорядками. Напряжение. этих песен ощутимо, но само присутствие альбома — свидетельство надежды, которая должна лежать в основе даже самых напряжённых песен. Сколько бы раз ни опускался занавес, музыка продолжается.
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Отзывы


Atmosphere - So Many Other Realities Exist Simultaneously (0826257035110) виниловая пластинка – стоимость товара 4660 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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