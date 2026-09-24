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Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка

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Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка - фото 1
Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка - фото 2
Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка - фото 3
Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка - фото 4
Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка - фото 5
Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Astmosphere
Альбом (сингл)
The Day Before Halloween
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка - фото 1
  • Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка - фото 2
  • Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка - фото 3
  • Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка - фото 4
  • Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка - фото 5
  • Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715451
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257032515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Astmosphere
Альбом (сингл)
The Day Before Halloween
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Where The Road Forks, Space Is Safe, She Loves My Not, The New People, The Future Is Disgusting, Doubletown, Stardust, Blotter Acid Reflux Syndrome, Party Crashers, Sleep Apnea
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Where The Road Forks, Space Is Safe, She Loves My Not, The New People, The Future Is Disgusting, Doubletown, Stardust, Blotter Acid Reflux Syndrome, Party Crashers, Sleep Apnea

Отзывы о товаре Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257032515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Astmosphere
Альбом (сингл)
The Day Before Halloween
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Where The Road Forks, Space Is Safe, She Loves My Not, The New People, The Future Is Disgusting, Doubletown, Stardust, Blotter Acid Reflux Syndrome, Party Crashers, Sleep Apnea
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Where The Road Forks, Space Is Safe, She Loves My Not, The New People, The Future Is Disgusting, Doubletown, Stardust, Blotter Acid Reflux Syndrome, Party Crashers, Sleep Apnea
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Astmosphere - The Day Before Halloween (0826257032515) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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