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Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка

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Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 1
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 2
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 3
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 4
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 5
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 6
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 7
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 8
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 9
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 10
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 11
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 12
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 13
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 14
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 15
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 16
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 17
Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Spirit World Field Guide
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 1
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 2
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 3
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 4
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 5
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 6
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 7
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 8
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 9
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 10
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 11
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 12
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 13
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 14
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 15
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 16
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 17
  • Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715449
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Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257031419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Spirit World Field Guide
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hello From The Spirit World, The Gates, Button Masher, Dog At The Door, Gauze, Pizza Alley, Crystal Sword, Boot Soup, Coveralls, Jumping Coffin, Holy Waterfall, Flies, Salt, Sleeper Car, 1 To 10, Attaboy, Kodokushi, Fixed And Dilated, Side Quest, Marble Cake, The Four Winds
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка

Не бойтесь! Просто ли вы любуетесь достопримечательностями, наслаждаетесь ли временными полётами фантазии или подумываете о постоянном переезде, совершенно новый путеводитель по миру духов предлагает двадцать одну содержательную главу с личным опытом знакомства с ландшафтом, дикой природой и социальными обычаями нашей параллельной вселенной. Обширные знания рассказчика о многочисленных точках входа в мир и различных видах межпространственного перемещения создают богатый набор советов, приёмов и инструментов, которые непременно помогут вам выжить. Если вы входите в число тех бесчисленных людей, которые чувствуют себя одновременно и мёртвыми, и живыми, информация, содержащаяся в книге, может стать бесценным подспорьем в вашем путешествии. Счастливого пути и удачи!. Это слова рассказчика альбома – попытка подготовить слушателей, как старых, так и новых, к безопасному вхождению в Мир Духов. Aesop Rock проделал долгий путь к этому, выпуская постоянный поток впечатляющих альбомов, синглов и совместных проектов, которые продолжали воодушевлять, укреплять и расширять его разнообразную фан-базу, но он не подает признаков замедления или отклонения от своего пути, постоянно расширяя свои творческие границы. В прошлом году вышел альбом Malibu Ken, совместный проект с психоделическим и психоделическим звучанием продюсера Tobacco, что добавило иной уровень интриги в описательные, захватывающие и часто юмористические тексты Aesop. Затем он начал 2020 год с энергичного сингла «Rogue Wave», за которым вскоре последовал Freedom Finger, погрузивший Aesop в мир видеоигр, для которого была написана и спродюсирована музыка. И в этом году на горизонте ещё несколько захватывающих релизов, включая бесконечный героический альбом «Long-Legged Larry», виниловый релиз к 20-летию его дебютного альбома «Float», а теперь и совершенно новый альбом «Spirit World Field Guide». С момента своего дебюта в конце девяностых, творчество Эзопа Рока было на высочайшем уровне, но его практически безупречный и разнообразный стиль постоянно совершенствовался, теперь идеально отражая его индивидуальность и дар визуальных образов. В «Spirit World Field Guide» персонажи, неодушевлённые предметы и их окружение живо оживают, когда Эзоп описывает каждое мгновение на протяжении двадцати одной главы альбома. Добро пожаловать в мир духов. Исследуйте с осмысленностью.

Отзывы о товаре Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhymesayers Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhymesayers Entertainment
Barcode
[0826257031419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Aesop Rock
Альбом (сингл)
Spirit World Field Guide
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hello From The Spirit World, The Gates, Button Masher, Dog At The Door, Gauze, Pizza Alley, Crystal Sword, Boot Soup, Coveralls, Jumping Coffin, Holy Waterfall, Flies, Salt, Sleeper Car, 1 To 10, Attaboy, Kodokushi, Fixed And Dilated, Side Quest, Marble Cake, The Four Winds
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Не бойтесь! Просто ли вы любуетесь достопримечательностями, наслаждаетесь ли временными полётами фантазии или подумываете о постоянном переезде, совершенно новый путеводитель по миру духов предлагает двадцать одну содержательную главу с личным опытом знакомства с ландшафтом, дикой природой и социальными обычаями нашей параллельной вселенной. Обширные знания рассказчика о многочисленных точках входа в мир и различных видах межпространственного перемещения создают богатый набор советов, приёмов и инструментов, которые непременно помогут вам выжить. Если вы входите в число тех бесчисленных людей, которые чувствуют себя одновременно и мёртвыми, и живыми, информация, содержащаяся в книге, может стать бесценным подспорьем в вашем путешествии. Счастливого пути и удачи!. Это слова рассказчика альбома – попытка подготовить слушателей, как старых, так и новых, к безопасному вхождению в Мир Духов. Aesop Rock проделал долгий путь к этому, выпуская постоянный поток впечатляющих альбомов, синглов и совместных проектов, которые продолжали воодушевлять, укреплять и расширять его разнообразную фан-базу, но он не подает признаков замедления или отклонения от своего пути, постоянно расширяя свои творческие границы. В прошлом году вышел альбом Malibu Ken, совместный проект с психоделическим и психоделическим звучанием продюсера Tobacco, что добавило иной уровень интриги в описательные, захватывающие и часто юмористические тексты Aesop. Затем он начал 2020 год с энергичного сингла «Rogue Wave», за которым вскоре последовал Freedom Finger, погрузивший Aesop в мир видеоигр, для которого была написана и спродюсирована музыка. И в этом году на горизонте ещё несколько захватывающих релизов, включая бесконечный героический альбом «Long-Legged Larry», виниловый релиз к 20-летию его дебютного альбома «Float», а теперь и совершенно новый альбом «Spirit World Field Guide». С момента своего дебюта в конце девяностых, творчество Эзопа Рока было на высочайшем уровне, но его практически безупречный и разнообразный стиль постоянно совершенствовался, теперь идеально отражая его индивидуальность и дар визуальных образов. В «Spirit World Field Guide» персонажи, неодушевлённые предметы и их окружение живо оживают, когда Эзоп описывает каждое мгновение на протяжении двадцати одной главы альбома. Добро пожаловать в мир духов. Исследуйте с осмысленностью.
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Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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