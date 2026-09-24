Описание товара Aesop Rock - Spirit World Field Guide (coloured) (0826257031419) виниловая пластинка

Не бойтесь! Просто ли вы любуетесь достопримечательностями, наслаждаетесь ли временными полётами фантазии или подумываете о постоянном переезде, совершенно новый путеводитель по миру духов предлагает двадцать одну содержательную главу с личным опытом знакомства с ландшафтом, дикой природой и социальными обычаями нашей параллельной вселенной. Обширные знания рассказчика о многочисленных точках входа в мир и различных видах межпространственного перемещения создают богатый набор советов, приёмов и инструментов, которые непременно помогут вам выжить. Если вы входите в число тех бесчисленных людей, которые чувствуют себя одновременно и мёртвыми, и живыми, информация, содержащаяся в книге, может стать бесценным подспорьем в вашем путешествии. Счастливого пути и удачи!. Это слова рассказчика альбома – попытка подготовить слушателей, как старых, так и новых, к безопасному вхождению в Мир Духов. Aesop Rock проделал долгий путь к этому, выпуская постоянный поток впечатляющих альбомов, синглов и совместных проектов, которые продолжали воодушевлять, укреплять и расширять его разнообразную фан-базу, но он не подает признаков замедления или отклонения от своего пути, постоянно расширяя свои творческие границы. В прошлом году вышел альбом Malibu Ken, совместный проект с психоделическим и психоделическим звучанием продюсера Tobacco, что добавило иной уровень интриги в описательные, захватывающие и часто юмористические тексты Aesop. Затем он начал 2020 год с энергичного сингла «Rogue Wave», за которым вскоре последовал Freedom Finger, погрузивший Aesop в мир видеоигр, для которого была написана и спродюсирована музыка. И в этом году на горизонте ещё несколько захватывающих релизов, включая бесконечный героический альбом «Long-Legged Larry», виниловый релиз к 20-летию его дебютного альбома «Float», а теперь и совершенно новый альбом «Spirit World Field Guide». С момента своего дебюта в конце девяностых, творчество Эзопа Рока было на высочайшем уровне, но его практически безупречный и разнообразный стиль постоянно совершенствовался, теперь идеально отражая его индивидуальность и дар визуальных образов. В «Spirit World Field Guide» персонажи, неодушевлённые предметы и их окружение живо оживают, когда Эзоп описывает каждое мгновение на протяжении двадцати одной главы альбома. Добро пожаловать в мир духов. Исследуйте с осмысленностью.