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Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка

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Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 1
Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 2
Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 3
Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 4
Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 5
Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 6
Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trans-Siberian Orchestra
Альбом (сингл)
Christmas Eve And Other Stories
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 1
  • Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 2
  • Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 3
  • Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 4
  • Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 5
  • Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 6
  • Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715445
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497832675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trans-Siberian Orchestra
Альбом (сингл)
Christmas Eve And Other Stories
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
An Angel Came Down, O’ Come All Ye Faithful/O’ Holy Night (Instrumental), A Star To Follow, First Snow (Instrumental), The Silent Nutcracker (Instrumental), A Mad Russian’s Christmas (Instrumental), The Prince Of Peace, Christmas Eve/Sarajevo 12/24 (Instrumental), Good King Joy, Ornament, The First Noel (Instrumental), Old City Bar, Promises To Keep, This Christmas Day, An Angel Returned, O’ Holy Night, God Rest Ye Merry Gentlemen
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка

Один из самых продаваемых рождественских альбомов всех времен!. Часть виниловой коллекции Atlantic Records, посвященной 75-летию!. Первая запись рождественской трилогии от знаменосца праздничного прогрессивного рока. Концептуальная пластинка Пола О'Нила, рассказывающая оригинальную историю об ангеле, посланном на землю, чтобы принести на небеса пример доброты. В альбоме представлены современные стандарты: «Рождественский канун / Сараево 12.24»,



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497832675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trans-Siberian Orchestra
Альбом (сингл)
Christmas Eve And Other Stories
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
An Angel Came Down, O’ Come All Ye Faithful/O’ Holy Night (Instrumental), A Star To Follow, First Snow (Instrumental), The Silent Nutcracker (Instrumental), A Mad Russian’s Christmas (Instrumental), The Prince Of Peace, Christmas Eve/Sarajevo 12/24 (Instrumental), Good King Joy, Ornament, The First Noel (Instrumental), Old City Bar, Promises To Keep, This Christmas Day, An Angel Returned, O’ Holy Night, God Rest Ye Merry Gentlemen
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Один из самых продаваемых рождественских альбомов всех времен!. Часть виниловой коллекции Atlantic Records, посвященной 75-летию!. Первая запись рождественской трилогии от знаменосца праздничного прогрессивного рока. Концептуальная пластинка Пола О'Нила, рассказывающая оригинальную историю об ангеле, посланном на землю, чтобы принести на небеса пример доброты. В альбоме представлены современные стандарты: «Рождественский канун / Сараево 12.24»,


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Trans-Siberian Orchestra - Christmas Eve And Other Stories (coloured) (0603497832675) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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