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Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка

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Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 1
Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 2
Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 3
Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 4
Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 5
Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 6
Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Three-Layer Cake
Альбом (сингл)
Stove Top
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 1
  • Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 2
  • Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 3
  • Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 4
  • Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 5
  • Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 6
  • Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715439
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rare Diamonds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rare Diamonds
Barcode
[5060197762216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Three-Layer Cake
Альбом (сингл)
Stove Top
Жанр
Jazz
Трек-лист
Beatified, Bedraggled And Bombed, Big Burner, A Durable Quest, Shepherds, Tiller, Primary Fuel, Luminous Range - Anxious Valve, Ballad Of The Gobsmacked
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Three-Layer Cake / Stove top - green vinyl (1LP) - это возможность погрузиться в мир экспериментальной и авангардной музыки, представленной группой Three-Layer Cake. Альбом "Stove top" на одной зеленой виниловой пластинке является уникальным творческим проектом, объединяющим различные стили и жанры. Каждая композиция открывает перед слушателем глубокие пространства звуков и смелые музыкальные эксперименты. Здесь можно услышать сочетание джаза, рока, электроники и множества других элементов, создающих атмосферу непредсказуемости и творческого взрыва. Купить виниловую пластинку Three-Layer Cake / Stove top - green vinyl (1LP) позволит вам насладиться уникальным звучанием этого альбома и добавить подлинное произведение искусства в вашу коллекцию. Это музыка, которая вызывает эмоции, вдохновляет и переворачивает представление о современной музыкальной форме. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Three-Layer Cake / Stove top - green vinyl (1LP) и окунуться в мир музыки, где нет ограничений и правил. Почувствуйте полную свободу выражения и исследуйте новые музыкальные горизонты.

Отзывы о товаре Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rare Diamonds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rare Diamonds
Barcode
[5060197762216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Three-Layer Cake
Альбом (сингл)
Stove Top
Жанр
Jazz
Трек-лист
Beatified, Bedraggled And Bombed, Big Burner, A Durable Quest, Shepherds, Tiller, Primary Fuel, Luminous Range - Anxious Valve, Ballad Of The Gobsmacked
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку Three-Layer Cake / Stove top - green vinyl (1LP) - это возможность погрузиться в мир экспериментальной и авангардной музыки, представленной группой Three-Layer Cake. Альбом "Stove top" на одной зеленой виниловой пластинке является уникальным творческим проектом, объединяющим различные стили и жанры. Каждая композиция открывает перед слушателем глубокие пространства звуков и смелые музыкальные эксперименты. Здесь можно услышать сочетание джаза, рока, электроники и множества других элементов, создающих атмосферу непредсказуемости и творческого взрыва. Купить виниловую пластинку Three-Layer Cake / Stove top - green vinyl (1LP) позволит вам насладиться уникальным звучанием этого альбома и добавить подлинное произведение искусства в вашу коллекцию. Это музыка, которая вызывает эмоции, вдохновляет и переворачивает представление о современной музыкальной форме. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Three-Layer Cake / Stove top - green vinyl (1LP) и окунуться в мир музыки, где нет ограничений и правил. Почувствуйте полную свободу выражения и исследуйте новые музыкальные горизонты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Three-Layer Cake - Stove Top (coloured) (5060197762216) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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