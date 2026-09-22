Fractal Sextet - Sky Full Of Hope (coloured) (5060197762360) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fractal Sextet
Альбом (сингл)
Sky Full Of Hope
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715429
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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fractal Sextet
Альбом (сингл)
Sky Full Of Hope
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Uneven, Sky Full Of Hope, Flight Of The Phoenix, Ladder To The Stars, My Secret Place, Four Hands, Ladder To The Stars (Electronica Remix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fractal Sextet - Sky Full Of Hope (coloured) (5060197762360) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Uneven, Sky Full Of Hope, Flight Of The Phoenix, Ladder To The Stars, My Secret Place, Four Hands, Ladder To The Stars (Electronica Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fractal Sextet
Альбом (сингл)
Sky Full Of Hope
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Uneven, Sky Full Of Hope, Flight Of The Phoenix, Ladder To The Stars, My Secret Place, Four Hands, Ladder To The Stars (Electronica Remix)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Uneven, Sky Full Of Hope, Flight Of The Phoenix, Ladder To The Stars, My Secret Place, Four Hands, Ladder To The Stars (Electronica Remix)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Fractal Sextet - Sky Full Of Hope (coloured) (5060197762360) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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