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Black Grape - It's Great When You're Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Grape - It's Great When You're Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка

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Black Grape - It&#039;s Great When You&#039;re Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка - фото 1
Black Grape - It&#039;s Great When You&#039;re Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка - фото 2
Black Grape - It&#039;s Great When You&#039;re Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка - фото 3
Black Grape - It&#039;s Great When You&#039;re Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка - фото 4
Black Grape - It&#039;s Great When You&#039;re Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Grape
Альбом (сингл)
It's Great When You're Straight... Yeah
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Grape - It&#039;s Great When You&#039;re Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Grape - It&#039;s Great When You&#039;re Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Grape - It&#039;s Great When You&#039;re Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Grape - It&#039;s Great When You&#039;re Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Grape - It&#039;s Great When You&#039;re Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715422
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Характеристики

Бренд
Radioactive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Radioactive
Barcode
[0602478074073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Grape
Альбом (сингл)
It's Great When You're Straight... Yeah
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Reverend Black Grape, In The Name Of The Father, Tramazi Parti, Kelly’s Heroes, Yeah Yeah Brother, A Big Day In The North, Shake Well Before Opening, Submarine, Shake Your Money, Little Bob
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Grape - It's Great When You're Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка

Дебютный альбом Black Grape «It's Great When You're Straight.Yeah» — сюрреалистичный, фанковый, богохульный и извращённо радостный альбом, полный непринуждённой эклектики и лихого юмора. Работая с группой, более свободной и мрачной, чем The Mondays, Шон Райдер звучит как нечто новое, создавая причудливые рифмы, в которых смешиваются джанк-культура, наркотический сленг, литературные отсылки и откровенная чушь. Тексты Райдера всегда были непостижимы, но теперь он сотрудничает с Кермитом, рэпером, чьё мастерство не уступает его собственному. Этот альбом — не только триумфальное возвращение Райдера и его друга Бэза, но и первый альбом, который оправдал весь ажиотаж.

Отзывы о товаре Black Grape - It's Great When You're Straight... Yeah (coloured) (0602478074073) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Radioactive
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Radioactive
Barcode
[0602478074073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Black Grape
Альбом (сингл)
It's Great When You're Straight... Yeah
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Reverend Black Grape, In The Name Of The Father, Tramazi Parti, Kelly’s Heroes, Yeah Yeah Brother, A Big Day In The North, Shake Well Before Opening, Submarine, Shake Your Money, Little Bob
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный альбом Black Grape «It's Great When You're Straight.Yeah» — сюрреалистичный, фанковый, богохульный и извращённо радостный альбом, полный непринуждённой эклектики и лихого юмора. Работая с группой, более свободной и мрачной, чем The Mondays, Шон Райдер звучит как нечто новое, создавая причудливые рифмы, в которых смешиваются джанк-культура, наркотический сленг, литературные отсылки и откровенная чушь. Тексты Райдера всегда были непостижимы, но теперь он сотрудничает с Кермитом, рэпером, чьё мастерство не уступает его собственному. Этот альбом — не только триумфальное возвращение Райдера и его друга Бэза, но и первый альбом, который оправдал весь ажиотаж.
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