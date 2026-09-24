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Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка

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Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка - фото 1
Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка - фото 2
Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка - фото 3
Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка - фото 4
Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
Here Now, There Then
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка - фото 1
  • Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка - фото 2
  • Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка - фото 3
  • Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка - фото 4
  • Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715408
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388872158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
Here Now, There Then
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Vantablack, Golden Serpents, Words On Paper, In Her Darkest Hour, Oweynagat, The Alpha, The Death Of Love, She Goat
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vantablack, Golden Serpents, Words On Paper, In Her Darkest Hour, Oweynagat, The Alpha, The Death Of Love, She Goat

Отзывы о товаре Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388872158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dool
Альбом (сингл)
Here Now, There Then
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Vantablack, Golden Serpents, Words On Paper, In Her Darkest Hour, Oweynagat, The Alpha, The Death Of Love, She Goat
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Vantablack, Golden Serpents, Words On Paper, In Her Darkest Hour, Oweynagat, The Alpha, The Death Of Love, She Goat
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dool - Here Now, There Then (Gold) (0884388872158) виниловая пластинка - стоимость товара 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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