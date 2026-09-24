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Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка

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Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка - фото 1
Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка - фото 2
Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка - фото 3
Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка - фото 4
Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Die Die My Darling
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка - фото 1
  • Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка - фото 2
  • Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка - фото 3
  • Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка - фото 4
  • Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715404
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Plan 9
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plan 9
Barcode
[0017046190312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Die Die My Darling
Жанр
панк
Трек-лист
Die, Die My Darling, We Bite, Mommy, Can I Go Out And Kill Tonight?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Die, Die My Darling, We Bite, Mommy, Can I Go Out And Kill Tonight?

Отзывы о товаре Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Plan 9
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Plan 9
Barcode
[0017046190312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Misfits
Альбом (сингл)
Die Die My Darling
Жанр
панк
Трек-лист
Die, Die My Darling, We Bite, Mommy, Can I Go Out And Kill Tonight?
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Die, Die My Darling, We Bite, Mommy, Can I Go Out And Kill Tonight?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Misfits - Die Die My Darling (EP) (0017046190312) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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