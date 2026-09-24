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Melchior Productions - Vulnerabilities (4251804127417) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Melchior Productions - Vulnerabilities (4251804127417) виниловая пластинка

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Melchior Productions - Vulnerabilities (4251804127417) виниловая пластинка - фото 1
Melchior Productions - Vulnerabilities (4251804127417) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Melchior Productions
Альбом (сингл)
Vulnerabilities
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Melchior Productions - Vulnerabilities (4251804127417) виниловая пластинка - фото 1
  • Melchior Productions - Vulnerabilities (4251804127417) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715402
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Melchior Productions - Vulnerabilities (4251804127417) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Perlon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Perlon
Barcode
[4251804127417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Melchior Productions
Альбом (сингл)
Vulnerabilities
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Catharsis, Ascending to Our Solitude, Depressed Fun Seekers, 2 Step King, The Checker, Wats It Mean 2 U, Gimme (Timeless Worlds of Space), Mind Driving, Adriana's Anxieties, Closer, Jingle All the Way
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Melchior Productions - Vulnerabilities (4251804127417) виниловая пластинка

Время пробуждения души. Их уязвимость становится суперсилой. Вышедший в 2021 году альбом провидца андеграунда Томаса Мельхиора. Издание на виниле.

Отзывы о товаре Melchior Productions - Vulnerabilities (4251804127417) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Perlon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Perlon
Barcode
[4251804127417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Melchior Productions
Альбом (сингл)
Vulnerabilities
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Catharsis, Ascending to Our Solitude, Depressed Fun Seekers, 2 Step King, The Checker, Wats It Mean 2 U, Gimme (Timeless Worlds of Space), Mind Driving, Adriana's Anxieties, Closer, Jingle All the Way
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Время пробуждения души. Их уязвимость становится суперсилой. Вышедший в 2021 году альбом провидца андеграунда Томаса Мельхиора. Издание на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Melchior Productions - Vulnerabilities (4251804127417) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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