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Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка

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Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 1
Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 2
Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 3
Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 4
Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 5
Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 6
Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 7
Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 8
Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Westbound Train
Альбом (сингл)
Come And Get It
Жанр
Регги
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 1
  • Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 2
  • Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 3
  • Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 4
  • Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 5
  • Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 6
  • Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 7
  • Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 8
  • Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715394
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574962815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Westbound Train
Альбом (сингл)
Come And Get It
Жанр
Регги
Трек-лист
I Don't Belong Here, Ain't Gonna Be Easy, Check Your Time, When You Cry, Come And Get It, Some Things Are Meant To Be Remembered, Salvation, If Only, What You Need, The Passage, Lift My Voice Up Loud, For The Record, So Many Things A Man Cay Say, Critical Ska, Cheers! The World's Almost Over, I Do Belong Here, Check Your Dub
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка

«Come and Get It» — четвёртый альбом бостонской группы Westbound Train, первоначально выпущенный в 2009 году на лейбле Hellcat Records. Альбом отличается изысканным, проникновенным звучанием с богатыми духовыми секциями и грувовыми ритмами, органично сочетая традиционную ямайскую музыку с классическим R&B и современными веяниями. Фирменная энергия группы и её мастерство виртуозного музыканта ярко проявляются в треках, варьирующихся от заразительных, быстрых ска-гимнов до проникновенных, проникновенных баллад. Продюсерами альбома выступили Дэвид Хилльярд (The Slackers, Rocksteady 7) и сам музыкант группы Оби Фернандес. Это переиздание — первое издание альбома на виниле, двойной винил на «дымчатом» и «золотом» виниле, с двумя бонусными даб-треками.



Теги товара: Регги, Цветной винил

Отзывы о товаре Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574962815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Westbound Train
Альбом (сингл)
Come And Get It
Жанр
Регги
Трек-лист
I Don't Belong Here, Ain't Gonna Be Easy, Check Your Time, When You Cry, Come And Get It, Some Things Are Meant To Be Remembered, Salvation, If Only, What You Need, The Passage, Lift My Voice Up Loud, For The Record, So Many Things A Man Cay Say, Critical Ska, Cheers! The World's Almost Over, I Do Belong Here, Check Your Dub
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Come and Get It» — четвёртый альбом бостонской группы Westbound Train, первоначально выпущенный в 2009 году на лейбле Hellcat Records. Альбом отличается изысканным, проникновенным звучанием с богатыми духовыми секциями и грувовыми ритмами, органично сочетая традиционную ямайскую музыку с классическим R&B и современными веяниями. Фирменная энергия группы и её мастерство виртуозного музыканта ярко проявляются в треках, варьирующихся от заразительных, быстрых ска-гимнов до проникновенных, проникновенных баллад. Продюсерами альбома выступили Дэвид Хилльярд (The Slackers, Rocksteady 7) и сам музыкант группы Оби Фернандес. Это переиздание — первое издание альбома на виниле, двойной винил на «дымчатом» и «золотом» виниле, с двумя бонусными даб-треками.


Теги товара: Регги, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Westbound Train - Come And Get It (coloured) (0711574962815) виниловая пластинка – стоимость товара 6980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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