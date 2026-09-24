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Velvert Turner Group - Velvert Turner Group (Analogue) (0711574953714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Velvert Turner Group - Velvert Turner Group (Analogue) (0711574953714) виниловая пластинка

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Velvert Turner Group - Velvert Turner Group (Analogue) (0711574953714) виниловая пластинка - фото 1
Velvert Turner Group - Velvert Turner Group (Analogue) (0711574953714) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvert Turner Group
Альбом (сингл)
Velvert Turner Group
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Velvert Turner Group - Velvert Turner Group (Analogue) (0711574953714) виниловая пластинка - фото 1
  • Velvert Turner Group - Velvert Turner Group (Analogue) (0711574953714) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715393
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Velvert Turner Group - Velvert Turner Group (Analogue) (0711574953714) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574953714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvert Turner Group
Альбом (сингл)
Velvert Turner Group
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Madonna (Of The Seven Moons), Talkin' 'Bout My Baby, Country Chicken, Strangely Neww, Scarlet Warrior, Three O'Clock Train, Just Look And See, "Xcuse Me, Gentlemen (The Fall Of Atlantis) Written-By - Turner*, (Love Rides…) The Slow Swirling Seas, Freedom, Madonna (Of The Seven Moons) (Alternate Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Velvert Turner Group - Velvert Turner Group (Analogue) (0711574953714) виниловая пластинка

Velvert Turner Group — американская группа в жанрах хард-рок и психоделический рок из Лос-Анджелеса. В 1972 году коллектив выпустил одноимённый альбом на лейбле Family Productions.

Отзывы о товаре Velvert Turner Group - Velvert Turner Group (Analogue) (0711574953714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574953714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Velvert Turner Group
Альбом (сингл)
Velvert Turner Group
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Madonna (Of The Seven Moons), Talkin' 'Bout My Baby, Country Chicken, Strangely Neww, Scarlet Warrior, Three O'Clock Train, Just Look And See, "Xcuse Me, Gentlemen (The Fall Of Atlantis) Written-By - Turner*, (Love Rides…) The Slow Swirling Seas, Freedom, Madonna (Of The Seven Moons) (Alternate Mix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Velvert Turner Group — американская группа в жанрах хард-рок и психоделический рок из Лос-Анджелеса. В 1972 году коллектив выпустил одноимённый альбом на лейбле Family Productions.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Velvert Turner Group - Velvert Turner Group (Analogue) (0711574953714) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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