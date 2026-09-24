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Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка

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Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715392
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574711116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Chan Romero–My Little Ruby, Gerry Langford–Tell Me, Buddy Knox–Swingin' Daddy, Ronnie Hawkins–Forty Days, Jimmy Lloyd (2)–I Got A Rocket In My Pocket, Sonny West–Rave On!, Dale Hawkins–Women- That's What's Happening!, Jimmy Isle–Goin' Wild, Arvee Allens–Fast Freight, Johnnie Strickland–She's Mine, The Rock-A-Teens–Lotta Boppin', Johnny Rivers–Baby Come Back, Baby Ray And The Ferns–How's Your Bird, Mel Jackson (3)–Move It On Over Baby, The Hawks (7)–Fussy, Addrisi Brothers–Cherry Stone, Ritchie V
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chan Romero–My Little Ruby, Gerry Langford–Tell Me, Buddy Knox–Swingin' Daddy, Ronnie Hawkins–Forty Days, Jimmy Lloyd (2)–I Got A Rocket In My Pocket, Sonny West–Rave On!, Dale Hawkins–Women- That's What's Happening!, Jimmy Isle–Goin' Wild, Arvee Allens–Fast Freight, Johnnie Strickland–She's Mine, The Rock-A-Teens–Lotta Boppin', Johnny Rivers–Baby Come Back, Baby Ray And The Ferns–How's Your Bird, Mel Jackson (3)–Move It On Over Baby, The Hawks (7)–Fussy, Addrisi Brothers–Cherry Stone, Ritchie Valens–Come On Let's Go, Cecil Moore (2)–Diamond Back

Отзывы о товаре Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574711116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Chan Romero–My Little Ruby, Gerry Langford–Tell Me, Buddy Knox–Swingin' Daddy, Ronnie Hawkins–Forty Days, Jimmy Lloyd (2)–I Got A Rocket In My Pocket, Sonny West–Rave On!, Dale Hawkins–Women- That's What's Happening!, Jimmy Isle–Goin' Wild, Arvee Allens–Fast Freight, Johnnie Strickland–She's Mine, The Rock-A-Teens–Lotta Boppin', Johnny Rivers–Baby Come Back, Baby Ray And The Ferns–How's Your Bird, Mel Jackson (3)–Move It On Over Baby, The Hawks (7)–Fussy, Addrisi Brothers–Cherry Stone, Ritchie V
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chan Romero–My Little Ruby, Gerry Langford–Tell Me, Buddy Knox–Swingin' Daddy, Ronnie Hawkins–Forty Days, Jimmy Lloyd (2)–I Got A Rocket In My Pocket, Sonny West–Rave On!, Dale Hawkins–Women- That's What's Happening!, Jimmy Isle–Goin' Wild, Arvee Allens–Fast Freight, Johnnie Strickland–She's Mine, The Rock-A-Teens–Lotta Boppin', Johnny Rivers–Baby Come Back, Baby Ray And The Ferns–How's Your Bird, Mel Jackson (3)–Move It On Over Baby, The Hawks (7)–Fussy, Addrisi Brothers–Cherry Stone, Ritchie Valens–Come On Let's Go, Cecil Moore (2)–Diamond Back
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Pop The Clutch: Rare Rockabilly From The Vaults (coloured) (0711574711116) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5010 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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