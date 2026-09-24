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Various Artists - Jesus People Music: The Reckoning (coloured) (0711574932313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Jesus People Music: The Reckoning (coloured) (0711574932313) виниловая пластинка

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Various Artists - Jesus People Music: The Reckoning (coloured) (0711574932313) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Jesus People Music: The Reckoning (coloured) (0711574932313) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jesus People Music: The Reckoning
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jesus People Music: The Reckoning (coloured) (0711574932313) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Jesus People Music: The Reckoning (coloured) (0711574932313) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715391
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Various Artists - Jesus People Music: The Reckoning (coloured) (0711574932313) виниловая пластинка
5 010 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574932313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jesus People Music: The Reckoning
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Our Generation (2)–Hello Friends, All Saved Freak Band–All Across The Nation, D.R. Hooker–The Bible, Gandida Pax–Darkness, Patrick Galfee–Joy Comes In The Morning, The Last Call Of Shiloh–New Jerusalem, Sonfolk–Homecoming, First Revelation–Lord, Come Into My Life
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jesus People Music: The Reckoning (coloured) (0711574932313) виниловая пластинка

Никто не знал, что делать с «Людьми Иисуса». Это свободное молодёжное движение, зародившееся в Калифорнии в конце 60-х, привлекло к себе множество хиппи, увлечённых, торчков и чудаков, обращающихся к Иисусу Христу. Но это не означало, что они собирались взять себя в руки. «Люди Иисуса» носили длинные волосы и не стеснялись выражаться, восхваляя «поездку к Иисусу» и вопрошая: «Вы всё перепробовали – почему бы не попробовать Иисуса?» Куда бы они ни приходили, от традиционных церквей на Западном побережье до сельских общин, где, вернувшись к земледельцам, основавшим коммуны, «Люди Иисуса» вызывали недоумение. «The Reckoning» — вторая часть сборника Jesus People Music от Aquarium Drunkard и Org Music. Этот новый сборник из восьми треков демонстрирует размытое психоделическое рок-звучание, которое обычно не ассоциируется с христианской музыкой в ??её современном понимании. Релиз выйдет 26 мая на прозрачном красном виниле и будет содержать вкладыш с аннотациями Джейсона Вудбери.

Отзывы о товаре Various Artists - Jesus People Music: The Reckoning (coloured) (0711574932313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574932313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jesus People Music: The Reckoning
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Our Generation (2)–Hello Friends, All Saved Freak Band–All Across The Nation, D.R. Hooker–The Bible, Gandida Pax–Darkness, Patrick Galfee–Joy Comes In The Morning, The Last Call Of Shiloh–New Jerusalem, Sonfolk–Homecoming, First Revelation–Lord, Come Into My Life
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Никто не знал, что делать с «Людьми Иисуса». Это свободное молодёжное движение, зародившееся в Калифорнии в конце 60-х, привлекло к себе множество хиппи, увлечённых, торчков и чудаков, обращающихся к Иисусу Христу. Но это не означало, что они собирались взять себя в руки. «Люди Иисуса» носили длинные волосы и не стеснялись выражаться, восхваляя «поездку к Иисусу» и вопрошая: «Вы всё перепробовали – почему бы не попробовать Иисуса?» Куда бы они ни приходили, от традиционных церквей на Западном побережье до сельских общин, где, вернувшись к земледельцам, основавшим коммуны, «Люди Иисуса» вызывали недоумение. «The Reckoning» — вторая часть сборника Jesus People Music от Aquarium Drunkard и Org Music. Этот новый сборник из восьми треков демонстрирует размытое психоделическое рок-звучание, которое обычно не ассоциируется с христианской музыкой в ??её современном понимании. Релиз выйдет 26 мая на прозрачном красном виниле и будет содержать вкладыш с аннотациями Джейсона Вудбери.
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Various Artists - Jesus People Music: The Reckoning (coloured) (0711574932313) виниловая пластинка - стоимость товара 5010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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