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Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка

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Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jesus People Music: The End Is At Hand
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715390
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка
5 130 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574899920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jesus People Music: The End Is At Hand
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Creation, Lord I Saw You Cry, Jesus, Almighty God, Deeper Than the Mighty Rolling Sea, Will the Circle Be Unbroken, The World is Crying For Love, Hallelujah, Walk on the Water, Life Everlasting, The Right Way, All is Well, Into the Light
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка

Иисус. Люди. Музыка. Вот так всё и развивалось. Сначала вера, возродившаяся в Лето Любви. Затем люди собрались вместе, чтобы петь, возвышая голоса под звуки рок-н-ролла, которые были для них естественными. По всему Западному побережью, а затем и по всей стране, среди длинноволосой молодежи начали разгораться крошечные огоньки Святого Духа. Их собратья-хиппи называли этих контркультурных христиан «Иисусовыми чудаками», но вскоре «Люди Иисуса» стали самоидентифицироваться, используя этот термин. «The End Is At Hand» — первый том в серии сборников, иллюстрирующих звучание движения «Люди Иисуса» 1960-х и 1970-х годов в Америке. От Спокана, штат Вашингтон, до северного Нью-Джерси преданные своему делу музыкальные группы перенимали психоделические оттенки богемного образа жизни и переплетали свою веру с духом времени. Необходимость провозгласить Конец Света породила самую зажигательную музыку этого жанра — размытые гимны, подкрепленные космическими хорами, и тяжелую психоделическую музыку, наполненную пугающими сценами из Книги Откровения, — но песенник и его лирическая направленность были разнообразны, наполнены низкокачественным фолком-одиночкой, кипящим тоской надежды, а также отрывистыми кантри-песнями о вечной преданности.

Отзывы о товаре Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574899920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jesus People Music: The End Is At Hand
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Creation, Lord I Saw You Cry, Jesus, Almighty God, Deeper Than the Mighty Rolling Sea, Will the Circle Be Unbroken, The World is Crying For Love, Hallelujah, Walk on the Water, Life Everlasting, The Right Way, All is Well, Into the Light
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Иисус. Люди. Музыка. Вот так всё и развивалось. Сначала вера, возродившаяся в Лето Любви. Затем люди собрались вместе, чтобы петь, возвышая голоса под звуки рок-н-ролла, которые были для них естественными. По всему Западному побережью, а затем и по всей стране, среди длинноволосой молодежи начали разгораться крошечные огоньки Святого Духа. Их собратья-хиппи называли этих контркультурных христиан «Иисусовыми чудаками», но вскоре «Люди Иисуса» стали самоидентифицироваться, используя этот термин. «The End Is At Hand» — первый том в серии сборников, иллюстрирующих звучание движения «Люди Иисуса» 1960-х и 1970-х годов в Америке. От Спокана, штат Вашингтон, до северного Нью-Джерси преданные своему делу музыкальные группы перенимали психоделические оттенки богемного образа жизни и переплетали свою веру с духом времени. Необходимость провозгласить Конец Света породила самую зажигательную музыку этого жанра — размытые гимны, подкрепленные космическими хорами, и тяжелую психоделическую музыку, наполненную пугающими сценами из Книги Откровения, — но песенник и его лирическая направленность были разнообразны, наполнены низкокачественным фолком-одиночкой, кипящим тоской надежды, а также отрывистыми кантри-песнями о вечной преданности.
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Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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