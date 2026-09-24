Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка
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Описание товара Various Artists - Jesus People Music: The End Is At Hand (coloured) (0711574899920) виниловая пластинка
Иисус. Люди. Музыка. Вот так всё и развивалось. Сначала вера, возродившаяся в Лето Любви. Затем люди собрались вместе, чтобы петь, возвышая голоса под звуки рок-н-ролла, которые были для них естественными. По всему Западному побережью, а затем и по всей стране, среди длинноволосой молодежи начали разгораться крошечные огоньки Святого Духа. Их собратья-хиппи называли этих контркультурных христиан «Иисусовыми чудаками», но вскоре «Люди Иисуса» стали самоидентифицироваться, используя этот термин. «The End Is At Hand» — первый том в серии сборников, иллюстрирующих звучание движения «Люди Иисуса» 1960-х и 1970-х годов в Америке. От Спокана, штат Вашингтон, до северного Нью-Джерси преданные своему делу музыкальные группы перенимали психоделические оттенки богемного образа жизни и переплетали свою веру с духом времени. Необходимость провозгласить Конец Света породила самую зажигательную музыку этого жанра — размытые гимны, подкрепленные космическими хорами, и тяжелую психоделическую музыку, наполненную пугающими сценами из Книги Откровения, — но песенник и его лирическая направленность были разнообразны, наполнены низкокачественным фолком-одиночкой, кипящим тоской надежды, а также отрывистыми кантри-песнями о вечной преданности.
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