Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Overwhelming Colorfast
Альбом (сингл)
Overwhelming Colorfast
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 715384
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574901173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Overwhelming Colorfast
Альбом (сингл)
Overwhelming Colorfast
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
It's Tomorrow, Arrows, Forest, Totally Gorgeous Foreign Chick, Song In D, Try, Fearless, Veil, She Said, She Said, My Trip, Loser, Coming Down, Yap
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка
Overwhelming Colorfast — группа из Сан-Франциско. Они выпустили свой одноимённый альбом в 1992 году. Они были одними из основоположников поп-панка. Их музыка напоминает ранний период H?sker D?. Это ограниченное переиздание альбома тиражом 1000 экземпляров на цветном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574901173]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Overwhelming Colorfast
Альбом (сингл)
Overwhelming Colorfast
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
It's Tomorrow, Arrows, Forest, Totally Gorgeous Foreign Chick, Song In D, Try, Fearless, Veil, She Said, She Said, My Trip, Loser, Coming Down, Yap
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Overwhelming Colorfast — группа из Сан-Франциско. Они выпустили свой одноимённый альбом в 1992 году. Они были одними из основоположников поп-панка. Их музыка напоминает ранний период H?sker D?. Это ограниченное переиздание альбома тиражом 1000 экземпляров на цветном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Overwhelming Colorfast - Overwhelming Colorfast (coloured) (0711574901173) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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