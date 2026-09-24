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Ottto - Life Is A Game (coloured) (0711574930517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ottto - Life Is A Game (coloured) (0711574930517) виниловая пластинка

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Ottto - Life Is A Game (coloured) (0711574930517) виниловая пластинка - фото 1
Ottto - Life Is A Game (coloured) (0711574930517) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ottto
Альбом (сингл)
Life Is A Game
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ottto - Life Is A Game (coloured) (0711574930517) виниловая пластинка - фото 1
  • Ottto - Life Is A Game (coloured) (0711574930517) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715383
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ottto - Life Is A Game (coloured) (0711574930517) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574930517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ottto
Альбом (сингл)
Life Is A Game
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
My Pain, Skyscraper, Night Howlers, Scopa, Let Them Return, Ride Low, Dance Of The Dead, Trip, Cosmos, The Void
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ottto - Life Is A Game (coloured) (0711574930517) виниловая пластинка

С улиц Венис-Бич, Калифорния, пришёл Отто - электрический эклектичный фанк-панк-рок, который выпустил свой первый полноформатный студийный альбом Life Is A Game 24 марта 2023 года. Басист Тай Трухильо, вокалист/гитарист Брайан Ноа Ферретти и барабанщик Трико Чавес изливают свою агрессивную, ориентированную на грув атмосферу на протяжении всех 10 треков. Продюсером альбома выступил Тим Харкинс (Korn, Джерри Кантрелл), а Отто возглавил возрождение гигантских олдскульных риффов с гордостью и сырой, необузданной страстью. Двойной мелодичный Отто выкладывает всё это в мощном DIY-панковском ключе, пропитанном множеством альтернативных химических дисбалансов! «My Pain», «Skyscraper» и ультрадинамичная «Night Howlers» полны той самой грязи, грязи и фанковых риффов, которые могут родиться только в сердцах и умах настоящих, неискушённых воинов. Если жизнь - это игра то Отто играет в неё жёстко, быстро и без каких-либо традиционных правил.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Ottto - Life Is A Game (coloured) (0711574930517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574930517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ottto
Альбом (сингл)
Life Is A Game
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
My Pain, Skyscraper, Night Howlers, Scopa, Let Them Return, Ride Low, Dance Of The Dead, Trip, Cosmos, The Void
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
С улиц Венис-Бич, Калифорния, пришёл Отто - электрический эклектичный фанк-панк-рок, который выпустил свой первый полноформатный студийный альбом Life Is A Game 24 марта 2023 года. Басист Тай Трухильо, вокалист/гитарист Брайан Ноа Ферретти и барабанщик Трико Чавес изливают свою агрессивную, ориентированную на грув атмосферу на протяжении всех 10 треков. Продюсером альбома выступил Тим Харкинс (Korn, Джерри Кантрелл), а Отто возглавил возрождение гигантских олдскульных риффов с гордостью и сырой, необузданной страстью. Двойной мелодичный Отто выкладывает всё это в мощном DIY-панковском ключе, пропитанном множеством альтернативных химических дисбалансов! «My Pain», «Skyscraper» и ультрадинамичная «Night Howlers» полны той самой грязи, грязи и фанковых риффов, которые могут родиться только в сердцах и умах настоящих, неискушённых воинов. Если жизнь - это игра то Отто играет в неё жёстко, быстро и без каких-либо традиционных правил.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ottto - Life Is A Game (coloured) (0711574930517) виниловая пластинка – стоимость товара 4780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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