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Color Green - Color Green (coloured) (0711574952113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Color Green - Color Green (coloured) (0711574952113) виниловая пластинка

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Color Green - Color Green (coloured) (0711574952113) виниловая пластинка - фото 1
Color Green - Color Green (coloured) (0711574952113) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Color Green
Альбом (сингл)
Color Green
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Color Green - Color Green (coloured) (0711574952113) виниловая пластинка - фото 1
  • Color Green - Color Green (coloured) (0711574952113) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715369
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Color Green - Color Green (coloured) (0711574952113) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574952113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Color Green
Альбом (сингл)
Color Green
Жанр
Кантри
Трек-лист
Warbling Sky, Ill Fitting Suit, Ain't It Sad, Bell of Silence, Ruby, Verdolaga Dreams, Stretchin' Thumbs, Blizzed Out
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Color Green - Color Green (coloured) (0711574952113) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Warbling Sky, Ill Fitting Suit, Ain't It Sad, Bell of Silence, Ruby, Verdolaga Dreams, Stretchin' Thumbs, Blizzed Out

Отзывы о товаре Color Green - Color Green (coloured) (0711574952113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574952113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Color Green
Альбом (сингл)
Color Green
Жанр
Кантри
Трек-лист
Warbling Sky, Ill Fitting Suit, Ain't It Sad, Bell of Silence, Ruby, Verdolaga Dreams, Stretchin' Thumbs, Blizzed Out
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Warbling Sky, Ill Fitting Suit, Ain't It Sad, Bell of Silence, Ruby, Verdolaga Dreams, Stretchin' Thumbs, Blizzed Out
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Color Green - Color Green (coloured) (0711574952113) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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