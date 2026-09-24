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Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка

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Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 1
Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 2
Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 3
Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 4
Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 5
Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 6
Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bad Brains
Альбом (сингл)
I Against I
Жанр
панк
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 5
  • Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 6
  • Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715365
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574946815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bad Brains
Альбом (сингл)
I Against I
Жанр
панк
Трек-лист
Intro, I Against I, House Of Suffering, Re-Ignition, Secret 77, Let Me Help, She's Calling You, Sacred Love, Hired Gun, Return To Heaven
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка

«I Against I» — третий студийный альбом Bad Brains, первоначально выпущенный в 1986 году на лейбле SST Records. Он остаётся самым продаваемым альбомом в каталоге группы, демонстрируя уникальное сочетание панк-рока, хардкор-панка, регги и хэви-метала, свойственное Bad Brains. Он и по сей день остаётся влиятельным, вдохновляя бесчисленное множество панк-, ска-, регги- и хардкор-групп своим новаторским звучанием и бескомпромиссным подходом. Это переиздание знаменует собой восьмой релиз в рамках кампании по ремастерингу, возрождая лейбл Bad Brains Records. Org Music совместно с группой курировала реставрацию и ремастеринг культовых записей Bad Brains. Мастеринг аудиозаписи провёл Дэйв Гарднер, а её печать была осуществлена ??на лейбле Furnace Record Pressing.

Отзывы о товаре Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574946815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bad Brains
Альбом (сингл)
I Against I
Жанр
панк
Трек-лист
Intro, I Against I, House Of Suffering, Re-Ignition, Secret 77, Let Me Help, She's Calling You, Sacred Love, Hired Gun, Return To Heaven
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«I Against I» — третий студийный альбом Bad Brains, первоначально выпущенный в 1986 году на лейбле SST Records. Он остаётся самым продаваемым альбомом в каталоге группы, демонстрируя уникальное сочетание панк-рока, хардкор-панка, регги и хэви-метала, свойственное Bad Brains. Он и по сей день остаётся влиятельным, вдохновляя бесчисленное множество панк-, ска-, регги- и хардкор-групп своим новаторским звучанием и бескомпромиссным подходом. Это переиздание знаменует собой восьмой релиз в рамках кампании по ремастерингу, возрождая лейбл Bad Brains Records. Org Music совместно с группой курировала реставрацию и ремастеринг культовых записей Bad Brains. Мастеринг аудиозаписи провёл Дэйв Гарднер, а её печать была осуществлена ??на лейбле Furnace Record Pressing.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Brains - I Against I (coloured) (0711574946815) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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