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Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка

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Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка - фото 1
Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка - фото 2
Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка - фото 3
Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка - фото 4
Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка - фото 5
Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thy Art Is Murder
Альбом (сингл)
Human Target
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка - фото 1
  • Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка - фото 2
  • Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка - фото 3
  • Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка - фото 4
  • Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка - фото 5
  • Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715358
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361499594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thy Art Is Murder
Альбом (сингл)
Human Target
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Human Target, New Gods, Death Squad Anthem, Make America Hate Again, Eternal Suffering, Welcome Oblivion, Atonement, Voyeurs Into Death, Eye for an Eye, Chemical Christ
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка

Human Target — пятый альбом австралийской дэткор-группы Thy Art Is Murder, выпущенный в 2019 году. Издание на цветном виниле. «Human Target» — это испепеляющий пятый альбом титанов экстремального металла Thy Art Is Murder. Самый брутальный и тревожный культурный экспорт Австралии создает музыку, которая служит громким последним вздохом против постоянно надвигающейся пустоты.

Отзывы о товаре Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361499594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thy Art Is Murder
Альбом (сингл)
Human Target
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Human Target, New Gods, Death Squad Anthem, Make America Hate Again, Eternal Suffering, Welcome Oblivion, Atonement, Voyeurs Into Death, Eye for an Eye, Chemical Christ
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Human Target — пятый альбом австралийской дэткор-группы Thy Art Is Murder, выпущенный в 2019 году. Издание на цветном виниле. «Human Target» — это испепеляющий пятый альбом титанов экстремального металла Thy Art Is Murder. Самый брутальный и тревожный культурный экспорт Австралии создает музыку, которая служит громким последним вздохом против постоянно надвигающейся пустоты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thy Art Is Murder - Human Target (coloured) (0727361499594) виниловая пластинка - купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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