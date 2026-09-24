Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка
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Описание товара Thy Art Is Murder - Dear Desolation (coloured) (0727361414016) виниловая пластинка
Dear Desolation — четвертый альбом австралийской дэткор-группы Thy Art Is Murder, выпущенный в 2017 году. Издание на цветном виниле. «Dear Desolation», четвертый и самый мощный альбом австралийской металлической команды, является сокрушительным ударом, в равной степени охватывающим и противостоящим катастрофическому нигилизму и тотальной человеконенавистнической войне. Сочетая классические и аутентичные элементы дэт-метала, сокрушительную душу, чудовищность ранних Morbid Angel, Cannibal Corpse и Decapitated с точным ритмическим натиском Meshuggah, Thy Art Is Murder переопределили некогда отброшенный и оклеветанный поджанр, с гордостью возрождая и представляя лучшее в экстремальном виде. В Dear Desolation музыканты продолжают эволюционную траекторию группы, оставаясь последовательно изобретательными и разнообразными, не жертвуя при этом устоявшейся идентичностью группы.
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